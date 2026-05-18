Әкесі 14 жастағы қызын мектептен себепсіз қалғаны үшін аяусыз ұрып, шашын тақырлап алып тастаған
Бұл туралы NewsNation телеарнасы мәлімдеді. Олардың дерегінше, полицияға көрші әйел хабарласып, ер адамның қызын ұрып жатқанын бейнебақылау камерасынан көргенін айтқан.
Бейнежазбаны қараған полицейлер күдіктінің қызын асүйге күштеп итеріп кіргізіп, шаш алатын машинканы қолына алғанын байқаған.
"Осыдан кейін ер адам қызын шашынан тартып, басын жерге соққан. Кейін оны жертөлеге сүйреп апарып, алдымен шашын қайшымен қиып, артынша машинкамен тақырлап алып тастаған", – делінген жарияланымда.
Тергеу барысында ер адам қызының шашын мектептен жиі қалатыны және жасөспірімдік кезеңге байланысты мінез-құлқындағы мәселелер үшін жазалау мақсатында алғанын мойындаған. Сондай-ақ ол бұған дейін үлкен қызына да дәл осылай жасағанын және бұл "мәселені шешкенін" айтқан.
Күдікті қамауға алынып, Солт-Лейк округінің түрмесіне қамалды. Оған балаға қатыгездік көрсету бабы бойынша айып тағылды.
Бұған дейін Израиль Иранға қарсы әскери іс-қимылдарды қайта жандандыруға кірісіп жатқанын жазғанбыз.