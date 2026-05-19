#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
467.58
543.66
6.44
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
467.58
543.66
6.44
Әлем

Оңтүстік Кореяда ит етін өндіру бизнесі тоқтатылады

Оңтүстік Кореяда ит етін өндіру бизнесі тоқтатылады, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.05.2026 10:27 Сурет: Х/Vitamvivere
Оңтүстік Корея ит етін өндіру саласын толықтай жабуға кірісті. Бұл салаға қатысты толық тыйым 2027 жылдың 7 ақпанынан бастап күшіне енеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ит етін өндіруге тыйым салатын заң 2024 жылы қабылданған. Ал 2027 жылдың 7 ақпанынан бастап құжат толық күшіне енеді. Осы күннен бастап елде:

  • ит өсіруге;
  • ит союға;
  • ит етін сатуға;
  • тағам ретінде пайдалануға арналған иттерді таратуға тыйым салынады.

Оңтүстік Кореяның Ауыл шаруашылығы, азық-түлік және ауыл істері министрлігінің мәліметінше, елдегі арнайы ит фермаларының 80 пайыздан астамы қазірдің өзінде жабылған.

1537 шаруашылықтың 1265-і жұмысын тоқтатқан. Қазіргі уақытта 272 ферма ғана қалған. Олар жаз мезгілінде тексерістен өтеді.

"Ферма иелеріне белгіленген мерзімдер, айыппұлдар және бизнесті жабуға байланысты өтемақы төлемдері туралы ескертіледі", – делінген министрлік хабарламасында.

Ведомство өкілдерінің айтуынша, үкімет ферма иелеріне өтемақы төлеуді жалғастырып, олардың басқа кәсіп түрлеріне көшуіне көмектесіп жатыр. Осы мақсатта арнайы қолдау бағдарламалары мен кеңес беру қызметтері іске қосылған.

"Бұл шара жануарларды қорғауға бағытталған және елдегі қоғамның ит етін тұтынуға деген көзқарасының өзгергенін көрсетеді", – деп атап өтті министрлік.

Бұған дейін Чехиядағы шіркеуден ортағасырлық әулиенің бас сүйегі ұрланғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Бастамаға пиротехниканың Тбилисидегі еуроинтеграцияны тоқтатуға қарсы шерулер кезінде оппозицияның негізгі құралдарының біріне айналуы себеп болды. Грузия парламенті маңындағы наразылық шерулері екі аптаға жуық уақыт бойы жалғасып жатыр. Осы уақытта Грузия президенті Саломе Зурабишвили Париждегі Нотр-Дам соборының ашылу салтанатына қатысып, еліне қайтып келе жатқанда ұшақ жолаушыларымен суретке түсті.
09:11, 10 желтоқсан 2024
Тбилисидегі наразылық шараларына байланысты Грузияда пиротехникалық заттарды қолдануға шектеу қойылады
Зоопарк, животные, медведь
09:12, 08 қараша 2024
Өзбекстанда циркте жануарлардың өнер көрсетуіне тыйым салынды
Оңтүстік Кореяда президенттік сайлау өтіп жатыр
12:19, 03 маусым 2025
Оңтүстік Кореяда президенттік сайлау өтіп жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Александр Усик
17:06, Бүгін
"Мечтать - это нормально": экс-чемпион мира не дал шанса Бенавидесу против Усика
Женская сборная Казахстана по волейболу
16:48, Бүгін
Появилось расписание матчей сборной Казахстана на чемпионате Центральной Азии по волейболу
Стало известно дата и время начала матчей 11-го тура КПЛ
16:43, Бүгін
Стали известны дата и время начала матчей 11-го тура КПЛ
Что нужно знать о беговых тренировках в жаркий период
16:36, Бүгін
Что нужно знать о беговых тренировках в жаркий период
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: