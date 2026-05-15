Чехиядағы шіркеуден ортағасырлық әулиенің бас сүйегі ұрланды
The Guardian мәліметінше, бұл бас сүйек XIII ғасырда өмір сүрген әулие Здислава Лемберкскаяға тиесілі болуы мүмкін. Ол кедейлерге көмектескен, мейірімділігімен танылған, бірақ тәртіпті қатаң ұстанған тұлға ретінде белгілі. 1995 жылы оны Рим Папасы Иоанн Павел II әулиелер қатарына қосқан.
Прага архиепископы Станислав Прибыл бұл оқиғаға таңданысын білдірді:
"Бас сүйек қажылар үшін ерекше қадірлі жәдігер еді. Біреу оны тал түсте шіркеуден ұрлап кеткеніне сене алмаймын. Бұл жәдігердің құндылығы ең алдымен тарихи әрі рухани мәнге ие", – деді ол.
Полиция бақылау камерасынан түсірілген анық емес бейнежазбаны жариялаған. Онда қара киімді адамның шіркеу ішіндегі орындықтардың арасымен бас сүйекті алып бара жатқаны көрінеді. Алғашында күдікті ер адам деп болжанғанымен, кейін құқық қорғау органдары оның жынысын нақты айта алмай отырғанын және тергеу жалғасып жатқанын хабарлады.
Včera vpodvečer odcizil neznámý pachatel v Bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí vzácnou relikvii, lebku Zdislavy z Lemberka. Na případu pracují českolipští kriminalisté s vědomím jeho mimořádnosti. https://t.co/rVVMPjJyCt. #policielbk pic.twitter.com/p8rjMzzMaF— Policie ČR (@PolicieCZ) May 13, 2026
Сонымен қатар полиция бұл жәдігердің нақты бағасы әлі анықталмағанын айтты.
"Біз бұл оқиғаны ұрлық ретінде тіркедік және келтірілген шығын көлемін анықтау үшін сараптама тағайындаймыз. 12 мамыр күні, кешкі 18:00 шамасында, базилика маңында болған адамдардың кез келген ақпараты біз үшін маңызды", – делінген полиция хабарламасында.
