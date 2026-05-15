#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
474.04
555.01
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
474.04
555.01
6.45
Әлем

Чехиядағы шіркеуден ортағасырлық әулиенің бас сүйегі ұрланды

Чехиядағы шіркеуден ортағасырлық әулиенің бас сүйегі ұрланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.05.2026 11:35 Сурет: Х/iROZHLAScz
Чехияда Әулие Лаврентий және Әулие Здислава базиликасынан шамамен 800 жылдық көне бас сүйек ұрланған, деп хабарлайды Zakon.kz.

The Guardian мәліметінше, бұл бас сүйек XIII ғасырда өмір сүрген әулие Здислава Лемберкскаяға тиесілі болуы мүмкін. Ол кедейлерге көмектескен, мейірімділігімен танылған, бірақ тәртіпті қатаң ұстанған тұлға ретінде белгілі. 1995 жылы оны Рим Папасы Иоанн Павел II әулиелер қатарына қосқан.

Прага архиепископы Станислав Прибыл бұл оқиғаға таңданысын білдірді:

"Бас сүйек қажылар үшін ерекше қадірлі жәдігер еді. Біреу оны тал түсте шіркеуден ұрлап кеткеніне сене алмаймын. Бұл жәдігердің құндылығы ең алдымен тарихи әрі рухани мәнге ие", – деді ол.

Полиция бақылау камерасынан түсірілген анық емес бейнежазбаны жариялаған. Онда қара киімді адамның шіркеу ішіндегі орындықтардың арасымен бас сүйекті алып бара жатқаны көрінеді. Алғашында күдікті ер адам деп болжанғанымен, кейін құқық қорғау органдары оның жынысын нақты айта алмай отырғанын және тергеу жалғасып жатқанын хабарлады.

Сонымен қатар полиция бұл жәдігердің нақты бағасы әлі анықталмағанын айтты.

"Біз бұл оқиғаны ұрлық ретінде тіркедік және келтірілген шығын көлемін анықтау үшін сараптама тағайындаймыз. 12 мамыр күні, кешкі 18:00 шамасында, базилика маңында болған адамдардың кез келген ақпараты біз үшін маңызды", – делінген полиция хабарламасында.

Бұған дейін мысырлық археологтар су астында қалған 80 тонналық шамшырақтың құпиясын ашуда екенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жұмыс орнындағы тәлімгерлік: кәсіби стандарт бекітілді
12:49, Бүгін
Жұмыс орнындағы тәлімгерлік: кәсіби стандарт бекітілді
Сирияда шіркеуде теракт болып, ондаған адам қаза тапты
11:53, 23 маусым 2025
Сирияда шіркеуде теракт болып, ондаған адам қаза тапты
Абай облысында дауылды сылтау етіп миллиард теңгеге дизель ұрланды
09:29, 22 тамыз 2024
Абай облысында дауылды сылтау етіп миллиард теңгеге дизель ұрланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Украинка встала в один ряд с Сереной Уильямс после громких побед над Рыбакиной и Швёнтек
13:59, Бүгін
Украинка встала в один ряд с Сереной Уильямс после громких побед над Рыбакиной и Швёнтек
Казахстан завоевал очередную золотую медаль чемпионата Азии в Ташкенте
13:29, Бүгін
Казахстан завоевал очередную золотую медаль чемпионата Азии в Ташкенте
Разгромом завершился бой казахстанки за "золото" чемпионата Азии
13:16, Бүгін
Разгромом завершился бой казахстанки за "золото" чемпионата Азии
Казахстанская боксёрша стала триумфатором чемпионата Азии в Ташкенте
12:50, Бүгін
Казахстанская боксёрша стала триумфатором чемпионата Азии в Ташкенте
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: