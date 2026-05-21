Нью-Йоркте Уолл-стрит маңында көлік жарылып, жұртты дүрліктірді
Сурет: pixabay
Нью-Йоркте қалалық көлік басқармасына (MTA) тиесілі автокөлік өртеніп, артынша жарылып кетті. Оқиға Уолл-стрит ауданында, әйгілі Charging Bull ("Шабуылдаушы бұқа") мүсінінің маңында болған, деп хабарлайды Zakon.kz.
New York Post басылымының жазуынша, оқиға сейсенбі күні кешке, адамдар ең көп жүретін уақытта MTA штаб-пәтері жанында болған. Алдымен көлік өртеніп, кейін кенеттен алып жарылыс болған. Мұны көрген адамдар қорқып, жан-жаққа қаша бастаған.
Оқиға орнына полиция мен өрт сөндірушілер жедел жеткен. Тілсіз жауды толық сөндіруге шамамен 90 минут кеткені белгілі болды.
Қазір өрттің шығу себебі мен жарылыстың неден болғаны анықталып жатыр.
Dramatic moment car explodes in huge fireball near Wall Street's iconic Charging Bull statue https://t.co/mkhlN6eZjq pic.twitter.com/3c01DpqX9G— New York Post (@nypost) May 20, 2026
