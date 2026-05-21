Көкшетауда тағы бір жол апаты болды: көлік тізгіндеген әйел тротуардағы ана мен баланы қағып кетті
Бұл Көкшетаудағы осыған ұқсас екінші жол апаты. Бұған дейін, 9 мамыр күні, қаладағы аулалардың бірінде 52 жастағы әйел көлік астына түсіп қаза тапқан еді. Ол кезде көлікті жүргізуші куәлігі жоқ әйел тізгіндеген. Оған көлікті күйеуі берген, қазір екеуіне қатысты тергеу жүріп жатыр.
КТК дерегіне сүйенсек, бейнебақылау камераларына түскен кадрларда кроссовер көлігі тұрақ орнына бұрылмақ болғаны көрінеді. Алайда жүргізуші көлікті басқара алмай, тротуарға шығып кеткен. Сол сәтте жол жиегімен анасы мен қызы кетіп бара жатқан. Көлік қыз баланы қағып, тек көгалға барып тоқтаған. Абырой болғанда, анасы мен қызы ауыр жарақат алмаған.
Ақмола облыстық полиция департаменті ақпараттық саясат бөлімінің аға инспекторы Әсем Абдрахманованың айтуынша, кәмелетке толмаған қыз жеңіл жарақат алған. Дәрігерлер тексергеннен кейін ол үйіне жіберілген. Баланың ата-анасы жүргізушіге қатысты шағым түсіруден бас тартқан. Соған қарамастан, жүргізушіге 65 мың теңге көлемінде айыппұл салынды.
