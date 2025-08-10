#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
539.49
627.7
6.75
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
539.49
627.7
6.75
Құқық

Алматыда жол талғамайтын көлік 11 жасар баланы қағып, мерт етті

Жол апаты, Алматы, Хегай көшесі, жол талғамайтын көлік, қайғылы оқиға, бала, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.08.2025 17:24 Сурет: Zakon.kz
Бүгін, 10 тамызда Алматы қаласының Наурызбай ауданында жол апаты орын алды. Жол талғамайтын көлік 2013 жылы туған баланы қағып кетті. Жасөспірім оқиға орнында көз жұмды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қалалық полиция департаменті баспасөз қызметінің хабарлауынша, Range Rover жүргізушісі А. Хегай көшесімен шығыс бағытта келе жатып, алдынан шыққан баланы қағып кеткен. Көшенің тар екенін де баса айта кетелік.

Сурет: Zakon.kz

"2013 жылы туған бала жол үстінде болған. Өкінішке қарай, апат салдарынан ол оқиға орнында қаза тапты", деп хабарлайды құқық қорғау органдары.

Жол апаты, Алматы, Хегай көшесі, бала, қайғылы оқиға, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.08.2025 17:24

Сурет: Zakon.kz

Адамның өліміне әкеліп соққан жол-көлік оқиғасы фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды, сондай-ақ тиісті сараптамалар тағайындалды.

Бұған дейін Қаламқас кен орнында жол апаты болып, екі адам зардап шеккенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Жамбыл облысында өгей әкеден қорлық көрген екі баланың ісін министр жеке бақылауына алды
Құқық
22:16, 08 тамыз 2025
Жамбыл облысында өгей әкеден қорлық көрген екі баланың ісін министр жеке бақылауына алды
Алматыда аққуды қылқындырған ер адамға қатысты сот үкімі шықты
Құқық
21:58, 08 тамыз 2025
Алматыда аққуды қылқындырған ер адамға қатысты сот үкімі шықты
Оралда полицейлер биіктен секірмек болған әйелді құтқарып қалды
Құқық
20:47, 08 тамыз 2025
Оралда полицейлер биіктен секірмек болған әйелді құтқарып қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: