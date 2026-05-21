#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
471.77
547.25
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
471.77
547.25
6.6
Оқиғалар

Бестөбе шахтасының опырылуы: алтынды заңсыз іздеген екі ер адам көз жұмды

Шахта, шахты, шахтеры, горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, горная порода, рудник, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.05.2026 09:32 Фото: pxfuel
Ақмола облысындағы Бестөбе кенішінің шахтасында заңсыз екі кен іздеуші қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

КТК дерегіне сүйенсек, қайғылы оқиға болған орын "Алтыналмас" Акционерлік қоғамына тиесілі. 610-горизонт тереңдігінде заңсыз кен іздеушілерді үйінді басып қалған. Құтқарушылары опырылған жерге жету үшін, шамамен, бір жарым шақырым қазба жолмен жүріпті. Оңай олжаға жетпек болған 38 және 21 жастағы екі ер адамның екеуінің де жансыз денесі жер бетіне шығарылды. Марқұмдар тез ақша табу мақсатында Солтүстік Қазақстан облысынан әдейілеп келген екен. Полиция қылмыстық іс қозғады.

Айта кетейік, бұл Бестөбе шахтасындағы алғашқы қайғылы оқиға емес. Соңғы айларда тағы екі адам қаза тауып, екеуі жарақат алған. Заңсыз кен қазудың арты өліммен аяқталатын білсе де, кен орнына ұрланып аяқ басатындардың қатары азаймай тұр.

Бұған дейін Маңғыстау облысында тарихи жерасты мешітін бүлдіргендер іздестіріліп жатқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина
10:56, 30 наурыз 2026
Жарылғыш құрылғы салынған қорапты ашқан ер адам көз жұмды
Еліміздің шығысында жантүршігерлік жол апатынан екі адам көз жұмды
17:09, 24 сәуір 2026
Еліміздің шығысында жантүршігерлік жол апатынан екі адам көз жұмды
&quot;Қазақмыс&quot; шахтасында жұмысшы қаза тапты
17:51, 21 қаңтар 2025
"Қазақмыс" шахтасында жұмысшы қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанский таеквондист Еркебулан Енсегенов проведёт поединок за финал чемпионата Азии
09:55, Бүгін
Казахстанский таеквондист Еркебулан Енсегенов проведёт поединок за финал чемпионата Азии
15 медалей завоевали казахстанские шахматисты на квалификационном чемпионате мира
09:50, Бүгін
15 медалей завоевали казахстанские шахматисты на Сурдлимпийском чемпионате мира
Таеквондо ЧА в Монголии
09:34, Бүгін
Призёр первенства мира из Казахстана Кумартаева с победы стартовала на ЧА по таеквондо в Монголии
Несколько команд КПЛ получили штраф от КФФ
09:20, Бүгін
Несколько команд КПЛ получили штраф от КФФ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: