Түркияда әйелдерді жезөкшелікке мәжбүрлеген бопсалаушылар ұсталды
Oxu.Az басылымының Haber Global телеарнасына сілтеме жасап жазуынша, барлығы 39 адам қолға түскен. Олардың 28-іне қатысты қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды.
Тергеу барысында қылмыстық топ мүшелері кәсіпкерлер мен түрлі нысан иелерінен "қорғау қызметі" деген сылтаумен ақша жинап отырғаны анықталған. Сонымен қатар олар массаж салондарында әйелдерді жезөкшелікпен айналысуға мәжбүрлеп, ақша төлеуден бас тартқандарға қоқан-лоқы көрсеткен.
Қылмыстық топтың 23 түрлі құқықбұзушылық эпизодына қатысы бары белгілі болды.
Күдіктілердің мекенжайларында жүргізілген тінту кезінде көп мөлшерде қару-жарақ пен оқ-дәрі, есірткі заттары, қолы қойылмаған құжаттар, сондай-ақ түрлі валютадағы ақша қаражаты тәркіленген.
Бұған дейін Ресей президенті ядролық үштіктің басты міндетін атағанын жазғанбыз.