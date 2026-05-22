#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
471.45
547.21
6.63
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
471.45
547.21
6.63
Әлем

Ресей президенті ядролық үштіктің басты міндетін атады

Президент Российской Федерации Владимир Путин, президент РФ Владимир Путин, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.05.2026 11:33 Фото: akorda.kz
Ресей Федерациясының президенті Владимир Путин Ресей мен Беларусьтің ядролық оқу-жаттығуларына қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

БелТА агенттігінің мәліметінше, Ресей басшысы ядролық үштік Ресей мен Беларусь Одақтық мемлекетінің егемендігіне кепіл болуы тиіс екенін айтты.

"Әлемдегі шиеленістің күшеюін, жаңа қауіптер мен тәуекелдердің пайда болуын ескере отырып, біздің ядролық үштігіміз бұрынғыдай Ресей мен Беларусь Одақтық мемлекетінің егемендігінің сенімді кепілі болуы керек", – деді ол.

Путиннің сөзінше, ядролық үштік стратегиялық тежеу міндеттерін орындауды, ядролық тепе-теңдік пен жаһандық деңгейдегі күштер балансын сақтауды қамтамасыз етуі тиіс.

19-21 мамыр аралығында Ресей мен Беларусь соғыс жағдайында ядролық күштерді дайындау және қолдану бойынша бірлескен оқу-жаттығу өткізіп жатыр.

Батыс елдерінде бұл маневрлер алаңдаушылық туғызды. Көптеген сарапшылар мұны Мәскеудің "белгісі" ретінде бағалаған.

Ал Беларусь Қорғаныс министрлігі бұл жоспарлы оқу-жаттығулар екенін айтып, олардың "үшінші елдерге қарсы бағытталмағанын және аймақ қауіпсіздігіне қатер төндірмейтінін" мәлімдеді.

Бұған дейін "Талибан" қыздардың үнсіздігін некеге келісім деп танығанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность
14:46, Бүгін
Маңызды нысандардағы төтенше жағдай кезіндегі іс-қимылдарға өзгерістер енгізілді
Ресей ядролық сынақтарға дайындықты бастау мәселесін қарастыруда
10:42, 10 қараша 2025
Ресей ядролық сынақтарға дайындықты бастау мәселесін қарастыруда
2024 жылғы 23 қазанда Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Владимир Путиннің шақыруымен БРИКС мемлекет басшыларының XVI саммитіне қатысу үшін Қазан қаласына жұмыс сапарымен барғанын атап өтейік. Ресей басшысы Қазақстанға соңғы рет 2024 жылдың жазында келген.
14:17, 07 қараша 2024
Ресей президенті Қазақстанға ұшып келеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Потерял дочь, уступал Елеусинову, бьётся за титул: чем известен узбекский боксёр Гиясов
16:07, Бүгін
Потерял дочь, уступал Елеусинову, бьётся за титул: чем известен узбекский боксёр Гиясов
Сборная Казахстана по мини-футболу сыграла вничью с Латвией на чемпионате Европы
15:58, Бүгін
Сборная Казахстана по мини-футболу сыграла вничью с Латвией на чемпионате Европы
Джон Джонс
15:41, Бүгін
Умар Кремлёв предложил Джону Джонсу провести боксёрский поединок в России
Ризабек Айтмухан
15:12, Бүгін
Почему Ризабек Айтмухан будет бороться на чемпионате Азии до 23 лет не в 97 кг, а в 125 кг
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: