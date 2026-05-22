Ресей президенті ядролық үштіктің басты міндетін атады
БелТА агенттігінің мәліметінше, Ресей басшысы ядролық үштік Ресей мен Беларусь Одақтық мемлекетінің егемендігіне кепіл болуы тиіс екенін айтты.
"Әлемдегі шиеленістің күшеюін, жаңа қауіптер мен тәуекелдердің пайда болуын ескере отырып, біздің ядролық үштігіміз бұрынғыдай Ресей мен Беларусь Одақтық мемлекетінің егемендігінің сенімді кепілі болуы керек", – деді ол.
Путиннің сөзінше, ядролық үштік стратегиялық тежеу міндеттерін орындауды, ядролық тепе-теңдік пен жаһандық деңгейдегі күштер балансын сақтауды қамтамасыз етуі тиіс.
19-21 мамыр аралығында Ресей мен Беларусь соғыс жағдайында ядролық күштерді дайындау және қолдану бойынша бірлескен оқу-жаттығу өткізіп жатыр.
Батыс елдерінде бұл маневрлер алаңдаушылық туғызды. Көптеген сарапшылар мұны Мәскеудің "белгісі" ретінде бағалаған.
Ал Беларусь Қорғаныс министрлігі бұл жоспарлы оқу-жаттығулар екенін айтып, олардың "үшінші елдерге қарсы бағытталмағанын және аймақ қауіпсіздігіне қатер төндірмейтінін" мәлімдеді.
