Әлемдегі ең ірі алтын өндірушілердің рейтингі жарияланды
Naked Science дүниежүзілік Алтын кеңесіне сілтеме жасай отырып жазғандай, Қытай әлемде бірінші орында, оның өндірісі 380,2 тонна алтын. Бұл әлемдік өндірістің 10%-дан астамын құрайды.
Сонымен қатар, Қытай тек ірі өндіруші ғана емес, әлемдік масштабтағы алтынның ең ірі тұтынушысы ретінде танымал. Геосаяси шиеленістерге қарамастан, Ресей екінші орында.
Австралия орасан зор минералды-шикізат базасынан және дамыған тау-кен секторынан пайда табуды жалғастыруда.
Африка күтпеген жерден жаһандық ұсыныстың төрттен бірін қамтамасыз ететін әлемдік алтын өндірудің негізгі орталықтарының біріне айналды. Құрлықтағы ең ірі алтын өндіруші ретінде 140,6 тонна алтын шығарылатын Гана танылды, одан кейін Мали мен Оңтүстік Африка тұр.
Бұл ретте, Буркина-Фасо, Судан, Танзания және Кот-д'Ивуар сияқты елдер құрлықтағы тау-кен өнеркәсібіне инвестициялардың артуының арқасында соңғы онжылдықта өндірісті айтарлықтай арттырды.
