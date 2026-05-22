#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
471.45
547.21
6.63
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
471.45
547.21
6.63
Қоғам

Мемлекеттік бюджет есебінен қаржыландырылатын спорт түрлерінің тізімі жаңартылды

Бокс, боксер, боксеры, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.05.2026 12:58 Фото: kfb.kz/Данияр Майлыбаев
Туризм және спорт министрі 2026 жылғы 15 мамырдағы бұйрығымен мемлекеттік бюджет есебінен қаржыландырылатын жоғары жетістіктер спорты түрлерінің тізбесіне және оларды қаржыландыру тәртібіне өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, жоғары жетістіктер спорты түрлерінің тізімі жаңа редакцияда бекітілді.

Оның құрамына 67 спорт түрі енгізілді: олимпиадалық, паралимпиадалық, сурдлимпиадалық және ұлттық спорт түрлері, соның ішінде:

  • ат спорты;
  • ату спорт түрлері;
  • ауыр атлетика;
  • велосипед спорт түрлері;
  • гимнастика түрлері;
  • гольф, дзюдо және басқа да күрес түрлері;
  • есу спорт түрлері;
  • жеңіл атлетика;
  • садақ ату;
  • альпинизм (скалолазание);
  • теннис;
  • триатлон;
  • футбол;
  • коньки спорт түрлері;
  • шаңғы спорт түрлері;
  • би спорты;
  • бодибилдинг;
  • киберспорт;
  • шахмат және т.б.

Бұйрық 2026 жылғы 1 маусымнан бастап қолданысқа енгізіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, банк, банки, услуги банка, банковские услуги, касса в банке, кассы в банке, банковская касса, банковские кассы, кассовая операция, кассовые операции
15:37, Бүгін
Банктердің жұмысына қойылатын талаптар жаңартылды
Спорт, спортивный комплекс, стадион, спорткомплекс
10:03, 14 қазан 2025
Қазақстанда спорттың жоғары жетістіктерін қаржыландыру тәртібі бекітілді
Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий
13:14, 21 мамыр 2026
Мемлекеттік инвестициялар есебінен объектілерді салу құнын айқындау қағидалары жаңартылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Потерял дочь, уступал Елеусинову, бьётся за титул: чем известен узбекский боксёр Гиясов
16:07, Бүгін
Потерял дочь, уступал Елеусинову, бьётся за титул: чем известен узбекский боксёр Гиясов
Сборная Казахстана по мини-футболу сыграла вничью с Латвией на чемпионате Европы
15:58, Бүгін
Сборная Казахстана по мини-футболу сыграла вничью с Латвией на чемпионате Европы
Джон Джонс
15:41, Бүгін
Умар Кремлёв предложил Джону Джонсу провести боксёрский поединок в России
Ризабек Айтмухан
15:12, Бүгін
Почему Ризабек Айтмухан будет бороться на чемпионате Азии до 23 лет не в 97 кг, а в 125 кг
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: