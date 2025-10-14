Қазақстанда спорттың жоғары жетістіктерін қаржыландыру тәртібі бекітілді
Ережелерге сәйкес, спорттың жоғары жетістіктері – бұл ұлттық спорт түрлері мен Олимпиадалық, Паралимпиадалық, Сурдлимпиадалық, Азия және Параазиаттық ойындар бағдарламасына енгізілген спорт түрлері.
Қазақстан Республикасындағы спорттың жоғары жетістіктері түрлерінің тізбесін дене шынықтыру және спорт саласындағы уәкілетті орган анықтайды. Бұл тізім жазғы және қысқы Олимпиада, Паралимпиада, Сурдлимпиада, Азия және Параазиаттық ойындарының қорытындылары бойынша қайта қаралып отырады.
Қаржыландыру тәртібі
Спорттың жоғары жетістіктері түрлері республикалық және жергілікті бюджет қаражаты есебінен тиісті қаржы жылдарына арналған бюджет заңнамасына сәйкес қаржыландырылады.
Ойын түрлерінен спорттың жоғары жетістіктеріне жататын кәсіби спорт клубтары бюджеттен бөлінген лимиттер шегінде қаржыландырылады.
Шығыстар лимиттері мына факторларды ескере отырып белгіленеді:
- ұлттық және штаттық құрама командалардың, сондай-ақ облыстар, республикалық маңызы бар қалалар мен астананың командаларының халықаралық жарыстарға қатысу жоспарлары;
- спорттық іс-шаралардың бірыңғай күнтізбелік жоспары.
Спорттың жоғары жетістіктері түрлерін қаржыландыру үшін уәкілетті орган немесе жергілікті атқарушы органдар спорттық резерв пен жоғары дәрежелі спортшыларды даярлайтын мемлекеттік спорт ұйымдарымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасайды.
Мұндай ұйымдар қаржыландыру жоспарын уәкілетті орган бекіткен жеке жоспар негізінде ай сайын қаражат алады.
Қаржыландыру бағыттары:
- спорттық резерв пен жоғары дәрежелі спортшыларды даярлауға арналған оқу-жаттығу процесін ұйымдастыру;
- ұлттық және штаттық құрамалардың халықаралық және республикалық жарыстарға дайындалуы мен қатысуы;
- облыстық, қалалық және аудандық командалардың жарыстарға қатысуы;
- республикалық және халықаралық жарыстарды өткізу;
- спорттық нысандарды салу, қайта жаңарту және күрделі жөндеу;
- спортшылар мен жаттықтырушыларды медициналық және фармакологиялық қамтамасыз ету;
- спорттық жабдық, киім және құрал-жабдық сатып алу;
- жарыстар кезінде жолақы, тәуліктік, тұрғын үй және өзге де ұйымдастыру шығындарын өтеу.
Шығыстар құрамына мыналар кіреді:
Спортшыларды тамақтандыру, жануарлар мен құстарды (ат спорты және т.б.) азықтандыру, медициналық және фармакологиялық қамтамасыз ету, инвентарь мен жабдықтар сатып алу, визалық қызметтерге төлем, жол жүру және жүк тасымалы, жарыстарды өткізуге арналған алаң мен жабдықтарды жалға алу, төрешілер мен мамандардың еңбекақысы, сыйлықтар мен марапаттар, спорттық делегацияларды қабылдау, жарна төлемдері және басқа да ұйымдастыру шығындары.
Тізімге енгізілген спорт түрлері
Жоғары жетістіктер спорты тізіміне 65 спорт түрі енген.
Олардың ішінде:
Ат спорты, нысана ату, ауыр атлетика, бадминтон, бокс, баскетбол, волейбол, гимнастика, дзюдо, жеңіл атлетика, семсерлесу және т.б.
Сонымен қатар ұлттық спорт түрлері де бар:
Аударыспақ, асық ату, бәйге, дәстүрлі садақ ату, жамбы ату, жекпе-жек, көкпар, қазақ күресі, құсбегілік, теңге ілу, тоғызқұмалақ.
Барлығы тізімге 65 спорт түрі енгізілді.
Бұйрық 2025 жылғы 21 қазаннан бастап күшіне енеді.