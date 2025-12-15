#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
522.38
612.6
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
522.38
612.6
6.54
Қоғам

Экологиялық қауіпті қызмет түрлерінің тізімі нақтыланды

Военная спецтехника, армия, военные учения, военнослужащие, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.12.2025 11:13 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
2025 жылғы 8 желтоқсанда Экология және табиғи ресурстар министрі экологиялық қауіпті шаруашылық және басқа да қызмет түрлерінің тізіміне өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жаңартылған түзетулерге сәйкес, басқа экологиялық қауіпті қызмет түрлеріне мыналар жатады:

  • әскери және қорғаныс объектілерінің қызметі: жанғыш және майлау материалдарын 200 мың тоннадан астам сыйымдылықта сақтайтын арсеналдар мен базалар, жарылғыш заттар, оқ-дәрілер және күшті улы заттар.

Бұдан бөлек, бұрынғыдай тізімге мыналар кіреді:

  • қоршаған ортаға зиян келтіретін химиялық және биологиялық заттарды өндіру, сату, пайдалану және залалсыздандыру;
  • аэрокосмостық қызмет, оның ішінде ғарыш аппараттарын пайдалану және пайдаланудан шығару;
  • генетикалық модификацияланған организмдерді өндіру;
  • микробиологиялық өндіріс, оның ішінде микроорганизмдермен жұмыс істеу және оларды залалсыздандыру.

Сонымен қатар, тізімге мыналар да кіреді:

  • жер және пайдалы қазбаларды пайдалану;
  • су ресурстарын пайдалану;
  • мұнай операцияларын жүргізу;
  • металлургиялық өндіріс;
  • атомдық және жылу энергиясын пайдалану;
  • атмосфералық ауаның, климаттың және озон қабатының жағдайына әсер ету;
  • қауіпті қалдықтармен жұмыс.

Бұйрық 2025 жылғы 23 желтоқсаннан бастап күшіне енеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Резервтегі әскери қызмет: келісімшарт нысаны бекітілді
14:14, Бүгін
Резервтегі әскери қызмет: келісімшарт нысаны бекітілді
Қазақстанда аң аулауға рұқсат етілген бағалы жануарлардың тізімі жаңартылды
16:00, 10 қазан 2025
Қазақстанда аң аулауға рұқсат етілген бағалы жануарлардың тізімі жаңартылды
Екі АЭА үшін басым қызмет түрлері кеңейтілді
09:52, 09 қыркүйек 2025
Екі АЭА үшін басым қызмет түрлері кеңейтілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: