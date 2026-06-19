#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Әлем

Ер адам үш жасар баланы қолтырауын тұрған қоршауға лақтырып жіберді

Ұлыбританияда үш жасар бала шағын жеке хайуанаттар бағы аумағында ауыр жарақат алды. Оқиға Кембриджшир графтығындағы Johnsons of Old Hurst фермасында болған, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 19.06.2026 09:56 Сурет: pexels
Ұлыбританияда үш жасар бала шағын жеке хайуанаттар бағы аумағында ауыр жарақат алды. Оқиға Кембриджшир графтығындағы Johnsons of Old Hurst фермасында болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдын ала мәлімет бойынша, 30 жастағы ер адам баланы қолтырауын орналасқан қоршауға лақтырып жіберген. Оқиға салдарынан бүлдіршін ауыр жарақат алып, шұғыл түрде ауруханаға жеткізілді.

РИА Новости агенттігінің жергілікті полицияға сілтеме жасап хабарлауынша, бала Addenbrooke's Hospital ауруханасына жатқызылған. Дәрігерлер оның жағдайын ауыр, бірақ тұрақты деп бағалап отыр.

Күдікті бірден ұсталды. Оның көршілес Норфолк графтығында тұратыны анықталған. Ер адамның не себепті балаға шабуыл жасағаны әзірге белгісіз. Полицияның мәліметінше, күдікті мен бала бір-бірін танымайды.

Қазір құқық қорғау органдары мен басқа да мамандар зардап шеккен баланың отбасына қажетті көмек көрсетіп жатыр.

Бұған дейін балабақша аумағында улы жыланды байқап қалған баланың ықтимал төтенше жағдайдың алдын алғаны туралы хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астанада үш жасар бала төртінші қабаттың терезесінен құлады
21:15, 25 шілде 2024
Астанада үш жасар бала төртінші қабаттың терезесінен құлады
Ақтөбеде үш жасар бала 5-қабаттан құлап кетті
22:34, 13 шілде 2023
Ақтөбеде үш жасар бала 5-қабаттан құлап кетті
Адам өмірі мен қоғамдық қауіпсіздік – біздің ең басты құндылықтарымыз.
16:14, 10 шілде 2025
10 жасар баланы иттен құтқарған қазақстандық азамат марапатталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Абылайхан Жусупов
11:58, Бүгін
Чемпион мира Жусупов оформил разгром против узбека Болтаева и гарантировал медаль на ЭКМ
Иржи Прохазка
11:50, Бүгін
Бой бывшего чемпиона Прохазки и Косты находится в разработке на UFC 330
Больше остальных разочаровал Магжан Шамшадин...
11:29, Бүгін
Почему казахстанские дзюдоисты провалили первый день Grand Slam в Монголии: доказательство
Дзюдоистка из Казахстана Буркеева не будет бороться за медаль на Grand Slam в Улан-Баторе
11:23, Бүгін
Дзюдоистка из Казахстана Буркеева не будет бороться за медаль на Grand Slam в Улан-Баторе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: