Ер адам үш жасар баланы қолтырауын тұрған қоршауға лақтырып жіберді
Алдын ала мәлімет бойынша, 30 жастағы ер адам баланы қолтырауын орналасқан қоршауға лақтырып жіберген. Оқиға салдарынан бүлдіршін ауыр жарақат алып, шұғыл түрде ауруханаға жеткізілді.
РИА Новости агенттігінің жергілікті полицияға сілтеме жасап хабарлауынша, бала Addenbrooke's Hospital ауруханасына жатқызылған. Дәрігерлер оның жағдайын ауыр, бірақ тұрақты деп бағалап отыр.
Күдікті бірден ұсталды. Оның көршілес Норфолк графтығында тұратыны анықталған. Ер адамның не себепті балаға шабуыл жасағаны әзірге белгісіз. Полицияның мәліметінше, күдікті мен бала бір-бірін танымайды.
Қазір құқық қорғау органдары мен басқа да мамандар зардап шеккен баланың отбасына қажетті көмек көрсетіп жатыр.
Бұған дейін балабақша аумағында улы жыланды байқап қалған баланың ықтимал төтенше жағдайдың алдын алғаны туралы хабарланған болатын.