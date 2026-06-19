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Әлем

Қырғызстанның алғашқы президенті Жапаровқа тағы бір мерзім беруді ұсынды

2026 жылғы 19 маусымда Қырғызстанда Ыстықкөл халықаралық форумы өтіп жатыр. Іс-шарада Қырғызстанның тұңғыш президенті Асқар Ақаев сөз сөйлеп, қазіргі мемлекет басшысы Садыр Жапаровқа экономикалық серпіліс жасау үшін қосымша мандат беруді ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 19.06.2026 15:23 Сурет: wikimedia
2026 жылғы 19 маусымда Қырғызстанда Ыстықкөл халықаралық форумы өтіп жатыр. Іс-шарада Қырғызстанның тұңғыш президенті Асқар Ақаев сөз сөйлеп, қазіргі мемлекет басшысы Садыр Жапаровқа экономикалық серпіліс жасау үшін қосымша мандат беруді ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өз сөзінде ол экономикалық "ғажайыпқа" қол жеткізу үшін кемінде 8–10 жыл қажет екенін атап өтті.

"Мен алдағы 10 жылда еңбекқор қырғыз халқы жаңа, енді экономикалық ғажайып жасай алатынына сенемін. Халқымыз Садыр Жапаровты экономика терең дағдарыста, әлеуметтік-саяси жағдай шиеленіскен қиын кезеңде президент етіп сайлады. Бүгінде Қырғызстан экономикасы тұрақты өсім жолына түсті, әлеуметтік салада да оң өзгерістер байқалады. Алайда оның нақты нәтижелері 3–5 жыл кешігіп сезілуі мүмкін, – деді Асқар Ақаев.

Ол сондай-ақ елдің дамуындағы бірқатар жетістіктерді атап өтті. Содан кейін:

"Қырғыз халқы әрдайым ақылмен шешім қабылдайды деп сенемін. Сондықтан Садыр Жапаровқа экономикалық дамудың "қырғыз ғажайыбын" жүзеге асыру үшін қосымша мандат беру дұрыс болар еді. Өйткені мұндай мақсатқа жету үшін кемінде 8–10 жыл қажет, – деді ол.

Айта кетейік, биылғы Ыстықкөл халықаралық форумы 18–21 маусым аралығында өтіп жатыр. Форумның тақырыбы – "Өркениеттік бетбұрыс кезеңіндегі әлем: болашаққа бірге". Іс-шараға халықаралық ұйымдар, ғылыми қауымдастық, мәдениет, әдебиет және мемлекеттік құрылым өкілдері қатысуда.

Асқар Ақаев – Қырғыз Республикасының тұңғыш президенті. Ол 1990–2005 жылдары елді басқарған. 2005 жылғы наурыздағы революциядан кейін елден кетіп, 3 сәуірде отставкаға кеткен.

Сондай-ақ 2026 жылғы 3 маусымда Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Садыр Жапаровты Қырғызстанның БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің 2027–2028 жылдарға арналған тұрақты емес мүшелігіне сайлануымен құттықтаған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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