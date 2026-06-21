#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Әлем

Боливия президенті төтенше жағдай енгізіп, наразылық білдірушілерге қарсы әскер жіберді

Боливия президенті төтенше жағдай енгізіп, наразылық білдірушілерге қарсы әскер жіберді, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.06.2026 15:42 Сурет: ir.ozone.ru
Боливия президенті Родриго Пас елде 90 күндік төтенше жағдай жариялап, бірнеше аптадан бері елдегі қалыпты өмірді тұралатып тұрған үкіметке қарсы блок-бекеттерді жою үшін әскер мен полицияны жұмылдырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алты аптадан астам уақыт бойы кәсіподақтар, байырғы халық өкілдері және кока өсіретін фермерлер елдің әр өңірінде наразылық акцияларын өткізіп, жолдарды жауып, ағаш, құрылыс қалдықтары мен қоқыстан баррикадалар тұрғызған. Олар үкіметтің экономикалық саясатына қарсы шығып, саяси өзгерістерді талап етіп жатыр.

Жолдардың жабылуы салдарынан ірі қалаларда жанармай, азық-түлік пен дәрі-дәрмек тапшылығы туындады. Экономикаға айтарлықтай шығын келіп, бұл дағдарыс билікке бір жылға жетер-жетпес уақыт бұрын келген үкіметке қысымды күшейтіп отыр.

Президент үндеуінен кейін күштік құрылымдар жолдарды ашу операциясын бастады. The Guardian басылымының 2026 жылғы 21 маусымдағы мәліметінше, Эль-Альто қаласында әскери техника мен полиция колонналары байқалған, ал бульдозерлер баррикадаларды бұзуға кіріскен.

Тұрғындардың бір бөлігі жолдардың ашылып, көлік қатынасының қалыпқа келгенін қолдағанымен, наразылық акциялары әлі де жалғасып жатыр. Қазіргі уақытта ел бойынша 40-тан астам блок-бекет сақталған.

Билік бұл шаралар қоғамдық тәртіпті қалпына келтіріп, халықтың негізгі қызметтерге қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін қабылданып жатқанын мәлімдеді. Ал наразылық білдірушілер президенттің отставкаға кетуін және жүргізіліп жатқан реформаларды қайта қарауды талап етіп жатыр.

Дағдарыс аясында бұрынғы президент Эво Моралеске де айып тағылып отыр. Билік оны наразылықтарды ұйымдастырушылардың бірі болуы мүмкін деп санайды. Алайда Моралес бұл айыптауларды жоққа шығарды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Николас Мадуро Венесуэлада төтенше жағдай жариялады
13:08, 03 қаңтар 2026
Николас Мадуро Венесуэлада төтенше жағдай жариялады
Лос-Анджелестегі жаппай тәртіпсіздіктер: қала мэрі төтенше жағдай енгізіп, коменданттық сағат жариялады
13:24, 11 маусым 2025
Лос-Анджелестегі жаппай тәртіпсіздіктер: қала мэрі төтенше жағдай енгізіп, коменданттық сағат жариялады
Теміртауда төтенше жағдай жарияланады
10:58, 15 қаңтар 2024
Теміртауда төтенше жағдай жарияланады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Айбек Оралбай в финале ЭКМ против немца
17:44, Бүгін
Пять из пяти: казахстанский чемпион мира Айбек Оралбай победил немца в финале этапа Кубка мира
Ген-директор &quot;Ахмата&quot; опроверг слухи о переходе Самородова из &quot;Ахмата&quot; в &quot;Спартак&quot;
17:12, Бүгін
Гендиректор "Ахмата" опроверг слухи о переходе Самородова в "Спартак"
Япония выиграла медальный зачёт Ulaanbaatar GS-2026 по дзюдо, где Казахстан потерпел фиаско
16:33, Бүгін
Япония выиграла медальный зачёт Ulaanbaatar GS-2026 по дзюдо, где Казахстан потерпел фиаско
Появилось видео лучших моментов &quot;золотого&quot; боя Санжара Ташкенбая на этапе Кубка мира
16:13, Бүгін
Появилось видео лучших моментов "золотого" боя Санжара Ташкенбая на этапе Кубка мира
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: