Боливия президенті төтенше жағдай енгізіп, наразылық білдірушілерге қарсы әскер жіберді
Алты аптадан астам уақыт бойы кәсіподақтар, байырғы халық өкілдері және кока өсіретін фермерлер елдің әр өңірінде наразылық акцияларын өткізіп, жолдарды жауып, ағаш, құрылыс қалдықтары мен қоқыстан баррикадалар тұрғызған. Олар үкіметтің экономикалық саясатына қарсы шығып, саяси өзгерістерді талап етіп жатыр.
Жолдардың жабылуы салдарынан ірі қалаларда жанармай, азық-түлік пен дәрі-дәрмек тапшылығы туындады. Экономикаға айтарлықтай шығын келіп, бұл дағдарыс билікке бір жылға жетер-жетпес уақыт бұрын келген үкіметке қысымды күшейтіп отыр.
Президент үндеуінен кейін күштік құрылымдар жолдарды ашу операциясын бастады. The Guardian басылымының 2026 жылғы 21 маусымдағы мәліметінше, Эль-Альто қаласында әскери техника мен полиция колонналары байқалған, ал бульдозерлер баррикадаларды бұзуға кіріскен.
Тұрғындардың бір бөлігі жолдардың ашылып, көлік қатынасының қалыпқа келгенін қолдағанымен, наразылық акциялары әлі де жалғасып жатыр. Қазіргі уақытта ел бойынша 40-тан астам блок-бекет сақталған.
Билік бұл шаралар қоғамдық тәртіпті қалпына келтіріп, халықтың негізгі қызметтерге қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін қабылданып жатқанын мәлімдеді. Ал наразылық білдірушілер президенттің отставкаға кетуін және жүргізіліп жатқан реформаларды қайта қарауды талап етіп жатыр.
Дағдарыс аясында бұрынғы президент Эво Моралеске де айып тағылып отыр. Билік оны наразылықтарды ұйымдастырушылардың бірі болуы мүмкін деп санайды. Алайда Моралес бұл айыптауларды жоққа шығарды.