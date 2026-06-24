#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Әлем

Ресей дизельдік отын экспортына тыйым салмақшы

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.06.2026 14:31 Фото: Zakon.kz
Ресей дизельдік отын экспортына тыйым салу мәселесін қарастырып жатыр. Тіпті сұранысты қанағаттандыру үшін резервтегі жанармай қорын пайдалануға көшкен.

Мұны осы елдің вице-премьері Александр Новак мәлімдеді. Ал жергілікті басылымдардың кейбірі бензин тапшылығын еңсеру үшін үкіметтің отынды импорттауы мүмкін екенін хабарлап отыр.

Қазір Ресейдің ондаған аймағында жанармай жетіспеушілігі байқалады. Солардың қатарында Мәскеу мен Мәскеу облысы да бар, деп жазады qazaqstan.tv.

Ал 13 аймақ бензин сатуды ресми түрде шектеуге кіріскен. Ресейде мұндай жағдайдың қалыптасуына украиналық дрондардың мұнай өңдеу зауыттарына қайта-қайта соққы беруі себеп болды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қант, Қазақстан, экспорт, тыйым
20:10, 06 мамыр 2024
Қазақстан жаз соңына дейін қант экспортына тыйым салады
Қазақстанда букмекерлік кеңселердің сыртқы жарнамасына тыйым салынады ма?
14:26, 11 қазан 2023
Қазақстанда букмекерлік кеңселердің сыртқы жарнамасына тыйым салынады ма
Ет, экспорт, тыйым, күшін жою, депутат, ұсыныс, Темір Қырықбаев
21:56, 26 қараша 2025
Депутат Қазақстандағы ет экспортына салынған тыйымның күшін жоюды сұрады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Усман Нурмагомедов
17:33, Бүгін
Нурмагомедов номинирован на звание "бой года"
Евгений Кузнецов
17:09, Бүгін
"Барыс" может подписать экс-звезду НХЛ и КХЛ Евгения Кузнецова
Президент &quot;Ордабасы&quot; Кызайбаев и гендиректор ERG Шамиев подписали соглашение о партнёрстве
17:06, Бүгін
Президент "Ордабасы" Кызайбаев и гендиректор ERG Шамиев подписали соглашение о партнёрстве
&quot;Опыт для прогресса&quot;: агент Барбоза подвёл итог матча Узбекистан - Португалия на ЧМ
16:54, Бүгін
"Опыт для прогресса": агент Барбоза подвёл итог матча Узбекистан - Португалия на ЧМ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: