Ресей дизельдік отын экспортына тыйым салмақшы
Фото: Zakon.kz
Ресей дизельдік отын экспортына тыйым салу мәселесін қарастырып жатыр. Тіпті сұранысты қанағаттандыру үшін резервтегі жанармай қорын пайдалануға көшкен.
Мұны осы елдің вице-премьері Александр Новак мәлімдеді. Ал жергілікті басылымдардың кейбірі бензин тапшылығын еңсеру үшін үкіметтің отынды импорттауы мүмкін екенін хабарлап отыр.
Қазір Ресейдің ондаған аймағында жанармай жетіспеушілігі байқалады. Солардың қатарында Мәскеу мен Мәскеу облысы да бар, деп жазады qazaqstan.tv.
Ал 13 аймақ бензин сатуды ресми түрде шектеуге кіріскен. Ресейде мұндай жағдайдың қалыптасуына украиналық дрондардың мұнай өңдеу зауыттарына қайта-қайта соққы беруі себеп болды.
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