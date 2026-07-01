Күншығыс елінде ер адам азулы жыртқыштың құрбанына айналды
CBS News басылымының мәліметінше, жергілікті билік өкілдері соңғы жылдары елде аюлардың адамдарға шабуыл жасау оқиғалары жиілегенін айтады. Ғалымдардың пікірінше, бұған жыртқыштар санының күрт артуы және ауылдық жерлердегі халық санының азаюы себеп болып отыр.
Елдің солтүстігіндегі Аомори префектурасының билігі 29 маусым күні таудан өлі күйінде табылған ер адамның аюдың шабуылына ұшыраған болуы мүмкін екенін мәлімдеді. Оның денесінен аюдың тістегеніне тән іздер анықталған.
Жапонияның Қоршаған орта министрлігінің мәліметіне сәйкес, соңғы бір жыл ішінде ел бойынша аюлардың адамдарға шабуыл жасауына қатысты тіркелген оқиғалар саны 50 мыңнан асқан. Бұл екі жыл бұрын тіркелген алдыңғы рекордтан екі еседен де көп көрсеткіш.
Бұған дейін Жоңғар-Алатау ұлттық паркінде аю адамдар тұратын үйге кірмек болғанын жазғанбыз.