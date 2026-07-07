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Әлем

Бішкекте әуеге көтерілмек болған ұшақ бір қырына қарай құлады

Ұшақ апаты, Бішкек, TezJet, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.07.2026 18:31 Сурет: flytezjet
2026 жылғы 7 шілдеде Қырғыз Республикасының астанасы Бішкектегі "Манас" халықаралық әуежайында авиациялық оқиға орын алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бішкек – Ош бағытына қатынайтын TezJet авиакомпаниясының ұшағы көкке көтерілу үшін қатты қарқынмен жүру кезінде артқы шасси тіректерінің бірі сынды, деп жазады Reporter.kg. Ұшақ сол қанатына қарай қисайып, ұшу-қону жолағына құлады.

Бортта 181 жолаушы болды, олардың барлығы апатты трап арқылы эвакуацияланды. Ауыр зардап шеккендер жоқ, кейбір жолаушылар сырылу және көгеру түрінде жеңіл жарақат алған. Алдын ала мәліметтер бойынша, экипаж мүшелері зардап шеккен жоқ.

Әуежай өкілдерінің айтуынша, ұшақ қатты зақымданған: ұшақ қанаты мен артқы бөлігінің төменгі жағы бүлінді.

Оқиға салдарын жою кезінде әуежайдағы барлық ұшулар мен қонулар сағат 22:00-ге дейін уақытша тоқтатылды. 7 шілдеде барлығы 14 рейс уақытынан кешіктірілді.

Апатты жағдайға McDonnell Douglas MD-83 ұшағы тап болған. Ашық авиациялық тізілімдерге сәйкес, ол 1996 жылы зауыттан шыққан. Ұшақты TezJet Бішкек пен Ош арасындағы тұрақты ішкі рейстерді, сондай-ақ халықаралық рейстерді орындау үшін пайдаланады.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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