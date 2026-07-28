Жапониядағы жойқын жер сілкінісінің салдары - желіде тараған кадрлар
Желіде оқиға куәгерлері түсірген бейнежазбалар мен бейнебақылау камераларына жазылып қалған кадрлар жарияланып жатыр. Онда жер сілкінісі кезінде ғимараттардың қатты шайқалғаны және жердің дүмпуі анық байқалады.
NOW: M7.1 Earthquake Near Uki, Japan#terremoto #地震 pic.twitter.com/nW2V9kGWkO— Noteworthy News (@newsnoteworthy) July 28, 2026
Powerful earthquake of magnitude 7.1 Richter scale has shook Japan— Jammy ! (@JammyMarso) July 28, 2026
Tsunami warnings issued over coastal areas...#Japan #Earthquake #JapanEarthquake pic.twitter.com/mWhWItZOlF
Алдын ала мәлімет бойынша, жер сілкінісінің ошағы шамамен 10 шақырым тереңдікте орналасқан.
A few minutes ago: The stone walls of Kumamoto Castle collapsed following a magnitude 7.1 earthquake (地震 ) that struck 4 km southeast of Uki, Kumamoto Prefecture, Japan. pic.twitter.com/PwXwldRmIr— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 28, 2026
Дүмпуден кейін Ариакэ шығанағы мен Яцусиро теңізі жағалауына цунами қаупі туралы ескерту жарияланды.
A 7.1-magnitude earthquake strikes Japan’s Kyushu Island, triggering a tsunami warning. pic.twitter.com/CAzdKNlhgo— RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) July 28, 2026
Кумамото префектурасында сейсмикалық қарқындылық 7 баллды құрады. Ал Амакуса және Ашикита аудандарында жер сілкінісінің күші 6 баллдан төмен болған.
Major crack on the Kyushu Expressway caused by the earthquake.pic.twitter.com/S0d6oyVARx— 由仁アリン Arin Yuni (@Arin_Yumi) July 28, 2026
Айта кетейік, Жапония – әлемдегі сейсмикалық белсенділігі ең жоғары елдердің бірі. Бұл елде жер сілкінісі күн сайын дерлік тіркеледі. Соған байланысты мұнда құрылысқа өте қатаң талаптар қойылған. Қазіргі заманғы ғимараттардың басым бөлігі күшті жер сілкінісіне төтеп бере алатындай етіп салынған. Сонымен қатар, бүкіл ел аумағында жер сілкінісін алдын ала ескертетін арнайы жүйе жұмыс істейді.