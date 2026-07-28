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Әлем

Жапониядағы жойқын жер сілкінісінің салдары - желіде тараған кадрлар

Жапониядағы жойқын жер сілкінісінің салдары - желіде тараған кадрлар , сурет - Zakon.kz жаңалық 28.07.2026 16:36 Сурет: pixabay
2026 жылғы 28 шілде күні Жапонияның оңтүстік-батысындағы Кюсю аралында орналасқан Кумамото префектурасында жойқын жер сілкінісі болды. Табиғи апаттан кейін әлеуметтік желілерде оның салдарын көрсететін видеолар кеңінен тарала бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Желіде оқиға куәгерлері түсірген бейнежазбалар мен бейнебақылау камераларына жазылып қалған кадрлар жарияланып жатыр. Онда жер сілкінісі кезінде ғимараттардың қатты шайқалғаны және жердің дүмпуі анық байқалады.

Алдын ала мәлімет бойынша, жер сілкінісінің ошағы шамамен 10 шақырым тереңдікте орналасқан.

Дүмпуден кейін Ариакэ шығанағы мен Яцусиро теңізі жағалауына цунами қаупі туралы ескерту жарияланды.

Кумамото префектурасында сейсмикалық қарқындылық 7 баллды құрады. Ал Амакуса және Ашикита аудандарында жер сілкінісінің күші 6 баллдан төмен болған.

Айта кетейік, Жапония – әлемдегі сейсмикалық белсенділігі ең жоғары елдердің бірі. Бұл елде жер сілкінісі күн сайын дерлік тіркеледі. Соған байланысты мұнда құрылысқа өте қатаң талаптар қойылған. Қазіргі заманғы ғимараттардың басым бөлігі күшті жер сілкінісіне төтеп бере алатындай етіп салынған. Сонымен қатар, бүкіл ел аумағында жер сілкінісін алдын ала ескертетін арнайы жүйе жұмыс істейді.

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