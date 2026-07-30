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Әлем

Аргентинада шенеуніктер мінген тікұшақ апатқа ұшырады

Аргентинада шенеуніктер мінген тікұшақ апатқа ұшырады, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.07.2026 11:25 Сурет: eldestapeweb
29 шілдеде Аргентинаның Сан-Хуан провинциясында Bell 412 тікұшағы апатқа ұшырады. Оның бортында жеті мемлекеттік қызметкер болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қайғылы оқиға туралы Сан-Хуан провинциясының губернаторы Марсело Оррего өзінің X әлеуметтік желісіндегі парақшасында мәлімдеді. Апат салдарынан қаза тапқандар:

  • Сан-Хуан провинциясының Азаматтық қорғаныс басқармасының директоры Карлос Эредиа;
  • провинция полициясы бастығының орынбасары Герман Видела;
  • өрт сөндіру қызметінің басшылары Рубен Кастро мен Хорхе Карбахаль;
  • тікұшақ ұшқышы Матиас Валенсуэла;
  • Төтенше жағдайлар жөніндегі федералдық агенттіктің қызметкерлері Андрес Бош пен Родриго Айметта.

Алдын ала мәлімет бойынша, Bell 412 тікұшағы орман өрттерін сөндіруге дайындық мақсатындағы оқу-жаттығу жұмыстарына пайдаланылған. Жаттығу аяқталғаннан кейін ол табиғи өртті сөндіру операциясына қатысу үшін көршілес Ла-Риоха провинциясына ұшып баруы тиіс болған.

Қазіргі уақытта тікұшақ апатының нақты себептері анықталып жатыр.

Бұған дейін Эльбруста қаза тапқан альпинистер өздерімен бірге мысығын алып шыққанын, бүгінде жануардың не өлі не тірі екені белгісіз екенін жазғанбыз.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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