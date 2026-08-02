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Әлем

ДДСҰ ультраөңделген өнім өндірушілерін семіздікпен күрес шараларына кедергі келтіріп отыр деп айыптады

ДДСҰ ультраөңделген өнім өндірушілерін семіздікпен күрес шараларына кедергі келтіріп отыр деп айыптады, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.08.2026 16:46 Сурет: pixabay
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДСҰ) бас директоры Тедрос Адханом Гебрейесус әлемдегі ірі ультраөңделген азық-түлік өндірушілері семіздікпен күрес шараларына кедергі келтіріп отырғанын мәлімдеді.

Оның айтуынша, компаниялар зиянды тағамдарды сату мен жарнамалауды шектеуге бағытталған үкіметтік шараларға қарсы сотқа жүгінеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тедрос Адханом Гебрейесустің сөзінше, мұндай сот процестері денсаулық сақтау саласындағы маңызды шаралардың қабылдануын бірнеше жылға кешіктіріп, мемлекеттерге заңдық және медициналық шығындар түрінде миллиардтаған доллар шығын әкеледі.

Бұл мәлімдемеге The Guardian, Lighthouse Reports және ғалымдар тобы жүргізген халықаралық зерттеу түрткі болды. Зерттеу деректеріне сәйкес, 2010 жылдан 2025 жылға дейін Мексика, Колумбия, Бразилия, АҚШ және Ұлыбританияда ультраөңделген өнімдерді тұтынуды азайтуға бағытталған саясатқа қарсы 235 сот ісі тіркелген. Компаниялар көбіне өнім қаптамасындағы ескерту таңбаларын енгізуге, зиянды тағамдарға салық салуға және олардың жарнамасын шектеуге қарсы шыққан.

Зерттеу нәтижесінде әрбір сот процесі орта есеппен 2,5 жылға созылғаны анықталған. Жалпы алғанда, бұл шамамен 600 жылдық сот таласына тең. Аяқталған істердің шамамен 75 пайызында үкіметтер жеңіске жеткен. Алайда компаниялар жеңілген жағдайлардың өзінде жаңа ережелердің күшіне енуін кейінге қалдыруға мүмкіндік алған.

Зерттеу мәліметтері бойынша, талап қоюшылары анықталған сот істерінің шамамен 40 пайызы сегіз ірі корпорация тарапынан берілген. Олардың қатарында The Coca-Cola Company, PepsiCo, Mondelēz International, Kellanova, Danone, Ferrero, Xignux және Heartland Food Products Group бар.

Тедрос кейбір компаниялардың өнім құрамын жақсартуға күш салып жатқанын атап өтті. Алайда оның пікірінше, бұл жеткіліксіз. Егер өндірушілер шынымен семіздікпен күресуге үлес қосқысы келсе, олар мемлекеттік ресурстарды сарқып, денсаулық сақтау саласындағы тиімді саясаттың жүзеге асуына кедергі келтіретін сот істерінен бас тартуы керек.

ДДСҰ бағалауынша, 2024 жылы әлемде семіздікке шалдыққан адамдар саны шамамен 1 миллиардқа жеткен. Бұл — жер шарындағы әрбір жетінші адамның біреуі. Ұйым үкіметтерді азық-түлікті дұрыс тұтынуды насихаттауға бағытталған шараларды жалғастыруға шақырды.

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Айдос Қали
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