#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
469.93
541.64
5.71
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
469.93
541.64
5.71
Әлем

Ер адам 9 мың метр биіктікте ұшақтың есігін ашпақ болды - видео

Самолет, самолеты, аэропорт, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.08.2026 10:48 Фото: unsplash
Малайзиядан Үндістанға ұшып бара жатқан 36 жастағы Джамшир Атаникал 9 мың метр биіктікте ұшақтың апаттық шығу есігін ашпақ болған. Оның айтуынша, бұл оған қызық көрінген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Oxu.Az басылымының The Sun-ға сілтеме жасап жазуынша, әлеуметтік желіде тараған видеодан экипаж мүшелерінің үрейленген жолаушылардың көз алдында ер адамды тоқтатуға тырысып жатқанын көруге болады.

Басылымның мәліметінше, Атаникал апаттық шығу есігін ашпақ болған кезде айналасындағыларға қоқан-лоқы көрсеткен.

Ақырында экипаж мүшелері мен бірнеше жолаушы бұзақыны ұстап, қолын пластик байламмен байлап тастаған. Кейін ол қамауға алынды.

Ер адам үйіне жаңа туған сәбиін көру үшін ұшып бара жатқан.

Бұған дейін Қырғызстан тауларында альпинистер тобы із-түзсіз жоғалып кеткенін жазғнабыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты
21:48, 13 қараша 2025
Шыдамсыз қазақстандық әйел ұшақтың төтенше шығу есігін ашып, қомақты айыппұл арқалады
Бұл оқиға әлеуметтік желіде тарап кеткен видеоға түсіп қалған.
16:53, 12 қыркүйек 2024
FlyArystan шыдамсыз жолаушыны сотқа беріп, 9 миллион теңге өндіріп алды
2 600 метр биіктікте: Алматы тауларында қарт туристке шұғыл медициналық көмек көрсетілді
13:36, 17 мамыр 2026
2 600 метр биіктікте: Алматы тауларында қарт туристке шұғыл медициналық көмек көрсетілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: UFC
18:37, Бүгін
Даниэль Кормье выбрал победителя потенциального боя Хабиба и Махачева
Фото: КФФ
18:10, Бүгін
Защитник сборной Казахстана Сатанов может продолжить карьеру в РПЛ
КФФ опубликовало решения по наказанию игроков и клубов в лигах и Кубке Казахстана
17:49, Бүгін
КФФ опубликовала решения по наказанию игроков и клубов в лигах и Кубке Казахстана
Джамбулат Бижамов празднует победу на ЧМ-2025 под эгидой IBA
17:45, Бүгін
Казахстанец Курметов выступит в одном карде с Бижамовым, чей бой на ЧМ вызвал споры о судьях
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: