Иранда зорлық-зомбылықтан қорғанған 24 жастағы әйел өлім жазасына кесілді
NCRI Women Committee құқық қорғаушыларға сілтеме жасап жазуынша, осыдан алты жыл бұрын, ол кезде 17 жаста болған Найериді отбасы тұрмысқа шығуға мәжбүрлеген. Оның айтуынша, күйеуі мен оның іскер серіктесі оған сексуалдық зорлық жасауға әрекеттенген.
Найери ер адамдардан қорғану кезінде асүй пышағымен оларға соққы жасағанын айтқан. Алайда сот оның әрекетін өзін-өзі қорғау ретінде мойындамаған.
Материал жарияланған сәтке дейін Иранның ресми және мемлекеттік БАҚ-тары бұл өлім жазасы туралы ақпарат таратпаған.
Иранның Ұлттық қарсыласу кеңесі жанындағы Әйелдер комитетінің мәліметінше, Найери 2026 жылдың басынан бері елде өлім жазасына кесілген 20-әйел болған.
Құқық қорғаушылардың айтуынша, 2007 жылдан бері Иранда кемінде 348 әйел өлім жазасына кесілген.