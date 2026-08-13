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Әлем

Рим маңындағы оқ-дәрі шығаратын зауытта жарылыс болып, алапат өрт тұтанды

Өрт, жарылыс, Рим, Коллеферро, оқ-дәрі шығаратын зауыт, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.08.2026 22:27 Сурет: pixabay
Римнің оңтүстігінде орналасқан Коллеферро қаласындағы ірі оқ-дәрі өндіретін кәсіпорнында өрт шығып, жарылыс болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ANSA басылымының мәліметінше, жарылыс бүгіндері KNDS Ammo Italy компаниясына тиесілі бұрынғы Simmel Difesa зауытында болған.

Бұл компания құрлық және әскери-теңіз күштеріне арналған орташа және ірі калибрлі оқ-дәрілерді, сондай-ақ аэроғарыштық зымырандарға арналған қатты отын шығарады.

Алдын ала мәліметтер бойынша, жарылыс оқ-дәрі ұнтақтарын сығымдау цехында болған.

Оқиға орнында бірнеше өрт сөндіру бригадасы жұмыс істеп жатыр, алайда әзірге олар өртті сөндіруге кірісе алмай отыр.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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