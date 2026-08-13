Рим маңындағы оқ-дәрі шығаратын зауытта жарылыс болып, алапат өрт тұтанды
ANSA басылымының мәліметінше, жарылыс бүгіндері KNDS Ammo Italy компаниясына тиесілі бұрынғы Simmel Difesa зауытында болған.
Бұл компания құрлық және әскери-теңіз күштеріне арналған орташа және ірі калибрлі оқ-дәрілерді, сондай-ақ аэроғарыштық зымырандарға арналған қатты отын шығарады.
Алдын ала мәліметтер бойынша, жарылыс оқ-дәрі ұнтақтарын сығымдау цехында болған.
Оқиға орнында бірнеше өрт сөндіру бригадасы жұмыс істеп жатыр, алайда әзірге олар өртті сөндіруге кірісе алмай отыр.
⚫️Il procuratore di Velletri ha aperto un fascicolo d'inchiesta per fare luce sull'esplosione di oggi presso la KNDS Ammo Italy a Colleferro (RM).— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) August 13, 2026
L'ipotesi di reato formulata al momento è quella di incendio. Le indagini si concentrano sul reparto di pressatura dell'esplosivo. pic.twitter.com/HU3Ju8O5tm