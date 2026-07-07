Таразда пескоблок өндіретін цехта алапат өрт тұтанды
Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
2026 жылғы 6 шілдеде кешке Тараз қаласында Сыпатай батыр көшесінде орналасқан бір қабатты пескоблок өндіретін цехта өрт шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оқиға орнына ТЖМ күштері мен құралдары жедел жіберілді. Алғашқы бөлімшелер жеткен кезде цех ғимаратының ашық жалынмен жанып жатқаны анықталды.
Өрт сөндірушілер жедел түрде өрт сөндіру оқпандарын беріп, жалынның таралуын болдырмау және сөндіру бойынша жұмыстарды ұйымдастырды.
ТЖМ бөлімшелерінің үйлесімді іс-қимылы нәтижесінде өрт 350 шаршы метр алаңда сөндірілді.
"Өртті сөндіруге 10 техника мен 36 жеке құрам жұмылдырылды",- деп мәлімдеді құтқарушылар.
Бұған дейін Шымкентте индустриялық аймақта өрт шыққанын жазғанбыз.
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