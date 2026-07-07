Шымкентте индустриялық аймақта өрт шықты
Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
2026 жылғы 6 шілдеде Шымкент қаласының Еңбекші ауданындағы Қапал батыр көшесінде орналасқан "Ордабасы" индустриялық аймағында өрт шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оқиға орнына алғашқы бөлімшелер жеткен кезде ескі жүк көліктерінің доңғалақтары мен құрғақ шөптің жанып жатқандығы анықталды. Өрт салдарынан шамамен 50 дана ескі автодоңғалақ және 200 шаршы метр құрғақ шөп жанып кетті.
Өртті сөндіруге Шымкент қаласы ТЖД бөлімшелері, Апаттар медицинасы орталығының бригадасы, "Ордабасы" ЖШС өртке қарсы қызметінің өкілдері және жергілікті атқарушы органдар жұмылдырылды.
Жұмылдырылған қызметтердің үйлесімді іс-қимылының нәтижесінде өрт толық сөндіріліп, жалынның одан әрі таралуына жол берілмеді.
Қаза тапқандар мен зардап шеккендер жоқ. Өрттің шығу себебі анықталуда.
Бұған дейін Алматы облысында құтқарушылар жеке тұрғын үй аумағынан жылан ұстап алғанын жазғанбыз.
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