Астанада көпқабатты тұрғын үйдегі пәтерлердің бірінен өрт шықты
Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Астана қаласының Алматы ауданындағы Айнакөл көшесінде орналасқан көпқабатты тұрғын үйдегі пәтерлердің бірінен өрт шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, өрт бөлмелердің бірінен шығып, балконға қарай ұласқан.
"Оқиға орнына жедел жеткен ТЖМ бөлімшелері 15 шаршы метр аумақты шарпыған өртті жедел сөндірді. Жалынның өзге бөлмелерге таралуына жол берілген жоқ", делінген 2 маусымдағы хабарламада.
