Қоғам

Астанада көпқабатты тұрғын үйден өрт шықты

Астанада көпқабатты тұрғын үйден өрт шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.04.2026 22:15 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Елордалық өрт сөндірушілер Нұра ауданындағы Қүлтегін көшесінде орналасқан он қабатты тұрғын үйдің электр қалқанындағы тілсіз жаумен күресіп, жылдам ауыздықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

ТЖМ мәліметінше, алғашқы бөлімшелер келген кезде подъезде қою түтін байқалған.

"Өрт сөндіру оқпандары жедел түрде берілді, өртті толық сөндіру үшін барлық шаралар қабылданды. Судың үздіксіз берілуі қамтамасыз етілді. Тұрғындарды эвакуациялау жүргізілді",- делінген ақпаратта.

Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

Белгілі болғандай, ТЖМ күштері автосатының көмегімен 3 адамды құтқарды, олардың 2-еуі – балалар. Сондай-ақ баспалдақ марштары арқылы құтқару қалпақшаларын қолдана отырып 2 адам құтқарылды, олардың бірі – бала.

"Өрт 21:52-де толықтай сөндірілді. Нақтыланған мәлімет бойынша, электр қалқаны шахтасында өрт бірінші қабаттан оныншы қабатқа дейін болған. Себебі анықталуда". ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

Еске салсақ, таяу күндері Астанадағы көпқабатты үйдегі пәтерлердің бірінде өрт шығып, 3 бала қаза тапқанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Петропавлда көпқабатты тұрғын үйден өрт шығып, 35 адам эвакуацияланды
22:50, 16 ақпан 2026
Петропавлда көпқабатты тұрғын үйден өрт шығып, 35 адам эвакуацияланды
Қарағандыда көпқабатты тұрғын үйден өрт шығып, 35 адам эвакуацияланды
17:51, 27 қараша 2025
Қарағандыда көпқабатты тұрғын үйден өрт шығып, 35 адам эвакуацияланды
Астанада көпқабатты тұрғын үйден өрт шығып, екі бала құтқарылды
09:05, 17 қаңтар 2026
Астанада көпқабатты тұрғын үйден өрт шығып, екі бала құтқарылды
Михайлис и Орехов помогли "Металлургу" обыграть "Торпедо" в матче плей-офф КХЛ
23:31, 13 сәуір 2026
Михайлис и Орехов помогли "Металлургу" обыграть "Торпедо" в матче плей-офф КХЛ
Видеообзор разгромной победы Казахстана над Азербайджаном в товарищеском матче
23:05, 13 сәуір 2026
Видеообзор разгромной победы Казахстана над Азербайджаном в товарищеском матче
Экс-тренер "Кайрата" выступил против лимита на легионеров в РПЛ
22:44, 13 сәуір 2026
Экс-тренер "Кайрата" выступил против лимита на легионеров в РПЛ
"Для этого много причин": глава UFC продолжает недолюбливать Царукяна
22:16, 13 сәуір 2026
"Для этого много причин": глава UFC продолжает недолюбливать Царукяна
