Петропавлда көпқабатты тұрғын үйден өрт шығып, 35 адам эвакуацияланды
Петропавлда Уәлиханов көшесінде орналасқан бес қабатты тұрғын үйдің екінші қабатындағы пәтерде өрт болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, өрт сөндірушілер оқиға орнына жедел жетіп, тұрғындарды эвакуациялауды ұйымдастырды.
"Барлығы 35 адам, оның ішінде 7 бала қауіпсіз жерге шығарылды. Құтқарушылардың үйлесімді әрекеттерінің арқасында өрттің одан әрі өршуіне жол берілмей, тұрғындардың қауіпсіздігі қамтамасыз етілді", делінген 2026 жылғы 16 ақпандағы ведомство хабарламасында.
ТЖМ өрттің алғашқы белгілері байқалған жағдайда дереу құтқару қызметіне хабарласып, сабыр сақтауды ескертеді.
