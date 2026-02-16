#Халық заңгері
Оқиғалар

Петропавлда көпқабатты тұрғын үйден өрт шығып, 35 адам эвакуацияланды

Түтін, өрт, Петропавл, пәтер, эвакуациялау, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.02.2026 22:50 Сурет: freepik
Петропавлда Уәлиханов көшесінде орналасқан бес қабатты тұрғын үйдің екінші қабатындағы пәтерде өрт болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, өрт сөндірушілер оқиға орнына жедел жетіп, тұрғындарды эвакуациялауды ұйымдастырды.

"Барлығы 35 адам, оның ішінде 7 бала қауіпсіз жерге шығарылды. Құтқарушылардың үйлесімді әрекеттерінің арқасында өрттің одан әрі өршуіне жол берілмей, тұрғындардың қауіпсіздігі қамтамасыз етілді", делінген 2026 жылғы 16 ақпандағы ведомство хабарламасында.

ТЖМ өрттің алғашқы белгілері байқалған жағдайда дереу құтқару қызметіне хабарласып, сабыр сақтауды ескертеді.

Бұған дейін Маңғыстау облысында қатты жел сауда орталығының шатырын жұлып әкеткенін жазғанбыз. Аталған төтенше оқиға салдарынан тұрақта тұрған екі көлік және бір көше жарықтандыру бағаны бүлінді.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
