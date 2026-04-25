Оқиғалар

Елордада көпқабатты үйдегі пәтерден өрт шықты

Астанада көпқабатты үйдегі пәтерден өрт шықты , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.04.2026 14:49 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
25 сәуір күні таңертең Астанада өрт сөндірушілерге тұрғын үйдің жоғарғы қабатындағы пәтерде өрт шыққаны туралы хабар түсті. Оқиға орнына өртті сөндіруге жедел түрде бөлімшелер жіберілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Белгілі болғандай, өрт Қ. Әзербаев көшесінде орналасқан он қабатты үйдің жетінші қабатындағы пәтерде тұтанған.

Құтқарушылар дереу өртті сөндіруге кірісті: өрт сөндіру оқпандары тартылып, судың үздіксіз берілуі қамтамасыз етілді. Оқиға орнында жедел штаб құрылып, тиімді сөндіру үшін бірнеше учаске ұйымдастырылды. Сонымен қатар тұрғындарды эвакуациялау қатар жүргізілді.

Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

Кейін Төтенше жағдайлар министрлігі оқиға орнынан түсірілген кадрларды жариялады.

Одан әрі өрттің ТЖМ күштерімен толықтай сөндірілгені белгілі болды.

Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

Нақтыланған мәлімет бойынша, жетінші қабаттағы пәтерде жиһаз бен жеке заттар шамамен 25 шаршы метр аумақта жанған.

Төтенше қызметтер автосаты және баспалдақтар арқылы 12 адамды, оның ішінде 6 баланы құтқарды. Сонымен қатар тағы 5 адам, оның ішінде 3 бала эвакуацияланды.

Оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ.

Бұған дейін СҚО-да 7,7 гектар орман алқабы өртеніп кеткенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
