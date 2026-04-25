Елордада көпқабатты үйдегі пәтерден өрт шықты
Белгілі болғандай, өрт Қ. Әзербаев көшесінде орналасқан он қабатты үйдің жетінші қабатындағы пәтерде тұтанған.
Құтқарушылар дереу өртті сөндіруге кірісті: өрт сөндіру оқпандары тартылып, судың үздіксіз берілуі қамтамасыз етілді. Оқиға орнында жедел штаб құрылып, тиімді сөндіру үшін бірнеше учаске ұйымдастырылды. Сонымен қатар тұрғындарды эвакуациялау қатар жүргізілді.
Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Кейін Төтенше жағдайлар министрлігі оқиға орнынан түсірілген кадрларды жариялады.
Одан әрі өрттің ТЖМ күштерімен толықтай сөндірілгені белгілі болды.
Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Нақтыланған мәлімет бойынша, жетінші қабаттағы пәтерде жиһаз бен жеке заттар шамамен 25 шаршы метр аумақта жанған.
Төтенше қызметтер автосаты және баспалдақтар арқылы 12 адамды, оның ішінде 6 баланы құтқарды. Сонымен қатар тағы 5 адам, оның ішінде 3 бала эвакуацияланды.
Оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ.
