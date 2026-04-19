#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
469.52
553.75
6.15
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
469.52
553.75
6.15
Оқиғалар

СҚО-да 7,7 гектар орман алқабы өртеніп кетті

СҚО-да 7,7 гектар орман алқабы өртеніп кетті , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.04.2026 10:48
2026 жылғы 19 сәуір түнде Солтүстік Қазақстан облысындағы орман алқабында алапат өрт тұтанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ТЖМ мәліметіне сүйенсек, Есіл ауданында, Жаңалық ауылының маңында ашық аумақта құрғақ шөптің жануы орын алып, кейін өрт Орман шаруашылығына таралған. Алдын ала мәліметтер бойынша, өрттің аумағы 7,7 гектарды құрады. Өрт жермен жылдам таралған.

"Өртті сөндіру жұмыстары қатты, екпінді желдің салдарынан қиындады. Оқиға орнында штаб құрылып, өртті сөндіруге Төтенше жағдайлар департаментінің күштері мен құралдары, орман шаруашылығының қызметкерлері, жергілікті атқарушы органдардың өкілдері және ерікті өрт сөндіру жасақтары жұмылдырылды. Іс-қимылдарды үйлестіру мақсатында оқиға орнынан департаменттің дағдарыс орталығына бейнеконференцбайланыс ұйымдастырылды. Барлық қызметтердің үйлесімді жұмысының нәтижесінде өрт сөндірілді". ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

Зардап шеккендер жоқ, деп нақтылады ведомство.

Бұған дейін Астанадағы өрттен үш баласынан айырылған ана есін жиғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: