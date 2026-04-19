Оқиғалар

Астанадағы өрттен үш баласынан айырылған ана есін жиды

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.04.2026 10:25 Фото: Zakon.kz
Астанада болған жантүршігерлік өрт салдарынан үш баласынан айырылған әйел есін жиды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әйел бірнеше тәуліктен бері жансақтау бөлімінде жатыр, жағдайы әлі де ауыр. Бұл туралы КТК телеарнасы мәлімдеді.

Қайғылы оқиға 12 сәуірге қараған түні Астанадағы Түркістан көшесінде орналасқан 21 қабатты тұрғын үйдің 15-қабатындағы пәтерде болған. Өрт сөндірушілер оқиға орнына жедел жеткенімен, тек 39 жастағы әйелді ғана аман алып қалу мүмкін болған. Оның 2 жастан 13 жасқа дейінгі үш баласы көз жұмды.

Зардап шеккен әйел қазір елордадағы аурухананың жансақтау бөлімінде жатыр. Оның психологиялық жағдайы туралы әзірге нақты ақпарат жоқ.

"Науқастың жағдайының ауырлығы күйік ауруымен, тыныс алу жолдарының зақымдануымен және ағзаның улануымен байланысты. Қазіргі уақытта ол есін жиды, берілген нұсқауларға жауап береді. Барлық қажетті дәрі-дәрмектік ем көрсетілуде. Тыныс алуы жасанды тыныс алу аппараты арқылы қамтамасыз етіліп отыр. Жүрек жұмысы мен қан қысымы тұрақты", – деді дәрігер.Дәрігер-травматолог Марат Сабиров:

Бұған дейін Астанада ер адам қажылыққа бармақ болған 17 адамды сан соқтырып кеткенін жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
СҚО-да 7,7 гектар орман алқабы өртеніп кетті
10:48, Бүгін
СҚО-да 7,7 гектар орман алқабы өртеніп кетті
Астанадағы автобус апаты: аяғынан айырылған оқушы қыз есін жиды
14:18, 04 маусым 2025
Астанадағы автобус апаты: аяғынан айырылған оқушы қыз есін жиды
Қостанай облысында өрт кезінде бес баласынан айырылған анаға қатысты сот үкімі шықты
20:34, 15 қаңтар 2025
Қостанай облысында өрт кезінде бес баласынан айырылған анаға қатысты сот үкімі шықты
Оқи отырыңыз
Видеообзор победы Елены Рыбакиной в финале элитного турнира в Германии
18:08, Бүгін
Видеообзор победы Елены Рыбакиной в финале элитного турнира в Германии
Казахстанская гимнастка завоевала медаль этапа Кубка мира в Азербайджане
17:57, Бүгін
Казахстанская гимнастка завоевала медаль этапа Кубка мира в Азербайджане
Драмой завершился матч "Атырау" - "Кызылжар" в КПЛ
17:55, Бүгін
Драмой завершился матч "Атырау" - "Кызылжар" в КПЛ
Елена Рыбакина стала триумфатором топ-турнира в Германии
17:28, Бүгін
Елена Рыбакина стала триумфатором топ-турнира в Германии
