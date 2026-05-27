#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
477.48
555.83
6.65
Құқық

Астанада 32 млн теңге шығын келтірген алаяқтық схемаға қатысы бар үш дроппер анықталды

Дроппер, Астана, интернет-алаяқтық, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.05.2026 12:13 Сурет: Zakon.kz
Елордада ірі интернет-алаяқтықтың кезекті фактісі тіркелді. Олардың құрбаны болған зейнеткер әйел пәтерін сатқаннан кейін банк шоттарында сақталған 32 миллион теңгесінен айырылған. Күдіктілер психологиялық қысым көрсетудің көпсатылы схемасын қолданған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Елорда полиция департаменті баспасөз қызметінің хабарлауынша, алдымен әйелге өзін емхана қызметкері ретінде таныстырған адам қоңырау шалып, скринингке жазу сылтауымен SMS-хабарламадағы кодты айтқызған.

"Кейін өзін электрондық үкімет порталының қызметкері ретінде таныстырған алаяқтар оның жеке деректерінің "бұзылғанын" айтып, қорғау мақсатында тағы да растау кодтарына қол жеткізген. Одан кейін әңгімеге жалған "банк" және "құқық қорғау органдарының" қызметкерлері қосылған. Олар әйелдің атына онға жуық несие рәсімделгенін айтып, оларды шұғыл түрде жою үшін нұсқауларды орындау қажет екенін жеткізген. Сендіру үшін оған жалған несие құжаттарын жіберген. Қорқыныш пен қысымның әсерінен зейнеткер барлық жинағын "қауіпсіз шоттарға" аударып жіберген. Тергеу барысында аталған шоттардың дропперлік шоттар екені анықталды. Іс бойынша еліміздің түрлі өңірлерінен ақша түскен шоттардың иелері — үш дроппер анықталды". Астана қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметі

Бұған дейін Абай облыстық полиция департаментінің (ПД) баспасөз қызметі "шұғыл жарыққа, газға және суға төлем жасаңыз" деген жаппай SMS жолданып жатқанын айтып, маңызды мәлімдеме жасаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Алматылық әйел алаяқтардың арбауына түсіп, 32 миллион теңгесінен айрылып қала жаздады
10:35, 21 тамыз 2025
Алматылық әйел алаяқтардың арбауына түсіп, 32 миллион теңгесінен айрылып қала жаздады
Интернет алаяқтық, қаржылық пирамида, Ақмола облысы, келіншек, несие
18:58, 19 қаңтар 2026
Ақмолалық келіншек бірнеше несие тіркеп, бар ақшасын алаяқтарға аударған
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных
10:50, 12 қаңтар 2026
Степногорскіде 80 жастағы зейнеткер алаяқтардың арбауына түсіп, 12 млн теңге қаржысынан айрылған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Реконструкция стадиона в Атырау
11:55, Бүгін
Стоимость реконструкции стадиона "Мунайшы" в Атырау составила 11 миллиардов тенге
Илия Топури
11:37, Бүгін
Илия Топурия включил Александра Усика в список любимых боксёров
Покатилов подписал контракт с &quot;Сабахом&quot;
11:14, Бүгін
Официально: казахстанский голкипер Стас Покатилов продлил контракт с "Сабахом"
Сборная РК среди слепых победила в США
10:58, Бүгін
Сборная Казахстана по футболу для слепых одержала историческую победу в США
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: