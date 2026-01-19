#Халық заңгері
Құқық

Ақмолалық келіншек бірнеше несие тіркеп, бар ақшасын алаяқтарға аударған

Интернет алаяқтық, қаржылық пирамида, Ақмола облысы, келіншек, несие, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.01.2026 18:58 Сурет: pexels
Ақмола облысында интернет-алаяқтықтың кезекті фактісі тіркелді. Қылмыстық схеманың құрбаны Ақкөл ауданының 48 жастағы тұрғыны болды, ол қысқа мерзім ішінде жалпы сомасы 6 миллион теңгеге үш несие рәсімдеп, барлық қаражатты қаскүнемдерге аударған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құқық қорғау органдарының мәліметінше, 2025 жылдың қазан айында әйел мобильді қосымшалардың бірінде экология мен табиғи ресурстарды пайдалану үшін мүмкін болатын мемлекеттік төлемдер туралы жарнаманы көрген.

Сілтемеге кіріп, ол өзінің телефон нөмірін көрсетті, содан кейін оған өзін инвестициялық компанияның қаржылық кеңесшісі ретінде таныстырған белгісіз әйел дереу қоңырау шалды. Болашақта менеджерлер деп аталатындар жәбірленушімен байланысқа шықты, олар оны тұрақты және жоғары кірісті уәде етіп, "инвестициялық қызметке" қатысуға шақырды. Кеңесшілердің сөзіне сеніп, әйел келісіп, олардың нұсқауларын орындай бастады.

2025 жылғы 30 қазанда ол банктердің бірінде 2 000 000 теңге сомасына бөліп төлеуді ресімдеді. 5 қарашада басқа банктен осыған ұқсас сомаға тағы бір бөліп төледім, ал 6 қарашада 2 000 000 теңгеге тауарлық несие рәсімдедім. Осылайша, бір апта ішінде өтініш беруші 6 000 000 теңге ресімдеді, ал алынған барлық ақша белгісіз шоттарға аударылды.

Тек биылғы жылы 17 қаңтарда ғана әйел алаяқтардың құрбаны болғанын түсініп, полицияға арыз берді. Осы факті бойынша қылмыстық іс қозғалды, жедел-іздестіру және тергеу іс-шаралары жүргізілуде.

Құқық қорғау органдары азаматтарды тағы да қырағы болуға және интернеттегі күмәнді ұсыныстарға сенбеуге шақырады.Күдікті қоңыраулар немесе хабарламалар түскен кезде қарым-қатынасты дереу тоқтатып, құқық қорғау органдарына жүгіну не банк қызметкерлерімен кеңесу ұсынылады.

Бұған дейін "шатасып аударылған" ақшаны неге кері қайтаруға болмайтынын жазған болатынбыз

