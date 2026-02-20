#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
489.17
576.63
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
489.17
576.63
6.38
Қоғам

ЖОО оқытушысы миллиондаған теңге несие рәсімдеп, оны алаяқтарға аударған

ЖОО оқытушысы миллиондаған теңге несие рәсімдеп, оны алаяқтарға аударған, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.02.2026 18:53 Сурет: Zakon.kz
Ақмола облысында ірі интернет-алаяқтық фактісі бойынша тергеу жүргізіліп жатыр. Алаяқтардың құрбаны Көкшетаудағы жоғары оқу орындарының бірінің оқытушысы болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өңірлік полиция департаментінің мәліметінше, жәбірленушіден арыз 19 ақпанда түскен. Оның айтуынша, айдың басында өзіне оқу орнының заңгері ретінде таныстырған бейтаныс адам қоңырау шалған. Ол оқытушының жеке ісіне құқық қорғау органдары қызығушылық танытып отырғанын және жуық арада өзімен хабарласатынын айтқан.

Біршама уақыттан кейін әйелге телефон арқылы алаяқтықтың кең таралған тәсілімен әрекет еткен бейтаныс тұлғалар хабарласа бастаған. "Тексеру жүргізу" және "қаражаттың қауіпсіздігін қамтамасыз ету" сылтауымен күдіктілер оған қатаң түрде нұсқауларды орындауды және болған жағдай туралы үшінші тұлғаларға айтпауын талап еткен.

Алынған ақпаратты қайта тексермеген оқытушы екі банктен несие рәсімдеп, сондай-ақ алтын бұйымдарын ломбардқа тапсырған. Түскен қаражатты алаяқтар көрсеткен шоттарға аударған. Келтірілген жалпы шығын көлемі 7,6 млн теңгеден асқан.

Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта киберполиция қызметкерлері жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізіп жатыр.

Құқық қорғау органдары банк және мемлекеттік орган қызметкерлері несие рәсімдеуді немесе қаражатты "қауіпсіз шоттарға" аударуды талап етпейтінін ескертеді. Егер өзін заңгер, құқық қорғау органының қызметкері немесе қауіпсіздік қызметінің өкілі ретінде таныстырған адамдар қоңырау шалса, әңгімені дереу тоқтатып, SMS-кодтарды, банк картасының деректерін және жеке мәліметтерді жарияламау қажет.

Сондай-ақ әңгімені құпия сақтауды сұрау – алаяқтықтың негізгі белгілерінің бірі екеніне ерекше назар аудару керек.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Ақмолалық келіншек бірнеше несие тіркеп, бар ақшасын алаяқтарға аударған
18:58, 19 қаңтар 2026
Ақмолалық келіншек бірнеше несие тіркеп, бар ақшасын алаяқтарға аударған
21 млн теңге несие алған: Қостанай облысында зейнеткер алаяқтарға алданып қалды
11:05, 04 ақпан 2025
21 млн теңге несие алған: Қостанай облысында зейнеткер алаяқтарға алданып қалды
Келіні көзі көрмейтін мүгедек енесінің атынан бірнеше несие рәсімдеп, төркініне кетіп қалған
19:49, 11 маусым 2025
Келіні көзі көрмейтін мүгедек енесінің атынан бірнеше несие рәсімдеп, төркініне кетіп қалған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Защитник сборной Казахстана может перейти в "Актобе"
19:40, Бүгін
Защитник сборной Казахстана может перейти в "Актобе"
"Барыс" назвал состав на матч КХЛ против "Шанхайских Драконов"
19:08, Бүгін
"Барыс" назвал состав на матч КХЛ против "Шанхайских Драконов"
Алекс Перейра высказался о следующем поединке в UFC
18:39, Бүгін
Алекс Перейра высказался о следующем поединке в UFC
Мария Шарапова назвала вид спорта, в котором хотела бы выступить на зимней Олимпиаде
18:21, Бүгін
Мария Шарапова назвала вид спорта, в котором хотела бы выступить на зимней Олимпиаде
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: