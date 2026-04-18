Оқиғалар

Астанада ер адам қажылыққа бармақ болған 17 адамды сан соқтырып кетті

Астанада ер адам қажылыққа бармақ болған 17 адамды сан соқтырып кетті , сурет - Zakon.kz жаңалық 18.04.2026 12:39
Елордада азаматтардың діни сезімдерін пайдаланған ер адам сотталды. Ол өзін қажылық сапарын ұйымдастырушы ретінде көрсетіп, жалған әуе билеттері мен қонақүйлер үшін азаматтардың 7,4 млн теңгеден астам қаражатын алдап иемденген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана прокуратурасының мәліметінше, алаяқтың құрбаны еліміздің әр өңірінен 17 адам болды, олардың арасында қарт ата-аналарын умраға жіберуді жоспарлаған отбасылар да бар.

Сотталушы ірі көлемдегі алаяқтық жасағанын мойындап, жәбірленушілерге келтірілген залалды өтеді.

Сот үкімімен оған 3 жыл мерзімге бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалып, пробациялық бақылау белгіленді.

"Прокуратура ескертеді: қажылыққа байланысты қызметтерді алу үшін лицензиясы бар туристік агенттіктерге жүгіну қажет. Ақшаны тексерілмеген тұлғаларға, тіпті өздерін қажылық ұйымдастырушысы ретінде таныстырған адамдарға аудару алаяқтарға тап болу қаупін тудырады".Астана қаласының прокуратурасы

Бұған дейін жалдамалы пәтерде есірткі таратумен айналысқан екі күдікті ұсталғанын жазғанбыз.

