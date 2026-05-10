Астанада көпқабатты пәтерде өрт шықты
Фото: Zakon.kz
Төтенше жағдайлар министрлігі құтқарушылары Астанада пәтерде шыққан өртті сөндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бүгін Астанада Мәңгілік Ел даңғылындағы он екі қабатты тұрғын үйдің жетінші қабатындағы пәтерлердің бірінде керме төбе өртенді.
ТЖМ бөлімшелерінің күшімен өрттің таралуына жол берілмеді. Өрт жедел түрде оқшауланып, толықтай сөндірілді.
"Зардап шеккендер жоқ. Өрттің шығу себебі анықталып жатыр", – делінген хабарламада.
ТЖМ өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау қажеттігін ескертті.
