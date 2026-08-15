Индонезияда жер сілкінісі болып, ғимараттар қирады
Жергілікті Jakarta Globe ақпараттық порталының мәліметінше, Шығыс Нуса-Тенгара провинциясында тұрғын үйлер, мектептер, медициналық мекемелер және басқа да нысандар зақымданған.
7.7 Earthquake Second largest this year Struck Indonesia region today pic.twitter.com/fNRSKPAodu— ѕαи∂уx̷ (@ThengaChutneyy) August 15, 2026
Оқиға куәгерлері әлеуметтік желілерде жер сілкінісінің салдарын көрсететін кадрларды бөлісіп жатыр.
A Mosque in Ronting completely collapsed after being struck by the Mw7.7 Flores Earthquake. Ronting is a coastal village located in Satar Kampas Village, North Lamba Leda District, East Manggarai Regency, East Nusa Tenggara (NTT). pic.twitter.com/kvHftbvRH4— Daryono Perwira Sakti (@daryono_eq_talk) August 15, 2026
Мектептер, мемлекеттік және медициналық мекемелердің ғимараттарына зақым келген.
7.7 Magnitude Earthquake Strikes #Indonesia, #Tsunami Warning Issued. The epicentre of the shallow quake was located off the north coast of the island, about 68 kilometres (42 miles) northwest of Ende, USGS said. pic.twitter.com/gTVHwKITFL— Smriti Sharmaa (@SmritiSharma_) August 15, 2026
Қаза тапқандар мен зардап шеккендер туралы әзірше ақпарат түскен жоқ.