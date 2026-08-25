Арменияның бұрынғы президенті мен оның ұлы ұсталды
News.am мәліметінше, таңертең Арменияның екінші президенті Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комитетке жеткізілген. Оның үлкен ұлы Седрак та ұсталған. Сонымен қатар Ұлттық қауіпсіздік қызметінің қызметкерлері "Армения" фракциясының депутаты, Роберт Кочарянның кіші ұлы Левон Кочарянның үйіне тінту жүргізуге барған. Кейбір БАҚ оның да Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комитетке жеткізілгенін жазды.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комитет Кочаряндар отбасының үйлерінде тінту жүргізіліп жатқанын растады.
"Арменияның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комитетінде тергеліп жатқан сыбайлас жемқорлық сипатындағы қылмыстық іс аясында бірнеше ондаған мекенжайда тінту және басқа да процестік әрекеттер жүргізілуде", – деді комитеттің баспасөз хатшысы Марина Оганжанян.
Sputnik Арменияның хабарлауынша, тінту бірнеше ондаған мекенжайда жүргізіліп жатыр. Салық қызметі Кочаряндар отбасына тиесілі Toyota автосалонын мөрлеген. Тергеу әрекеттері отбасы иелік ететін "Orange Fitness" спорт кешенінде де жүргізілуде.
Кочарян – Арменияның 1998-2008 жылдардағы екінші президенті. 2020 жылы оған 2008 жылы конституциялық құрылысты құлатуға әрекет жасады деген айып тағылғаннан кейін 4 млн доллар кепілмен босатылған. Бір жылдан кейін Кочарянға, сондай-ақ ҰҚШҰ-ның бұрынғы бас хатшысы Юрий Хачатуровқа, бұрынғы қорғаныс министрі Сейран Оганянға және бұрынғы вице-премьер Армен Геворкянға қатысты іс тоқтатылды. Кейін Конституциялық сот оларға тағылған айыпқа негіз болған баптың Конституцияның екі бабына қайшы екенін және жарамсыз деп танылғанын мәлімдеді, деп жазады РБК.
Арменияның бұрынғы президентінің адвокаты Арам Орбелянның айтуынша, жаңа айып 2004-2009 жылдардағы оқиғаларға және білім беру мекемесіне тиесілі мүлікті иеліктен шығаруға қатысты. Тергеу нұсқасы бойынша, құны бірнеше миллиард драм болатын жылжымайтын мүлік 12 млн драмға (шамамен 22,5 млн теңге) сатылып, кейін Кочаряндар отбасы мүшелерінің біріне өткен.
Маусым айында Роберт Кочарян Армениядан кетуге әрекет жасаған, алайда жергілікті билік оған елден шығуға рұқсат бермеген.