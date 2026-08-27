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Әлем

Эрдоған қайтыс болды деген жалған ақпараттан кейін Түркияда тергеу басталды

жаңалық, газет , сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2026 10:04 Сурет: pexels
Facebook-тегі қара түсті фонда "Эрдоған қайтыс болды" деген жазуы бар жарияланым тергеу бастауға себеп болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Түркиядағы Halk басылымының мәліметінше, 25 тамызда Denge Gazetesi газетінің әлеуметтік желідегі парақшасында қара фонда сары және ақ түспен "Эрдоған қайтыс болды" деп жазылған сурет жарияланды. Жарияланымға өткен кезде президенттің аттас Гүлшен Эрдоған есімді азаматшаның қайтыс болғаны туралы материал ашылған.

жаңалық, газет , сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2026 10:04

Сурет: Facebook/Denge Gazetesi

Қайтыс болған әйелдің президентпен тек тегі бірдей болып шыққан. Осы жағдайға назар аударылғаннан кейін Айдын прокуратурасы Түркия Қылмыстық кодексінің 217/A-бабы — "Қоғамды жаңылыстыратын ақпаратты көпшілік алдында тарату" бойынша тергеу бастады.

Тергеу аясында газет өкілі Эмин Айдын, жауапты редактор Ешим Юлькен және тілші анықталды.

Материал 26 тамызда жаңартылды. Ал кликбейт жарияланымға жол берген журналистер ұсталды.

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Гүлай Ашекова
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