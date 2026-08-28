Жоғалған рюкзак 60 жылға жуық уақыттан кейін 86 жастағы альпинистке қайтарылды
Gazeta.ru The Guardian басылымына сілтеме жасап жазғандай, рюкзак шілде айында Австрияның Тироль аймағындағы Зульцтальфернер мұздығынан, теңіз деңгейінен шамамен 2955 метр биіктіктен табылған.
Табылған рюкзактың ішінен альпинистің жеке заттары, мұзшапқышы, фотоаппараты және темекі түтігі шыққан. Сақталғанымен, қатты өңі кеткен құжаттар арқылы полиция рюкзак иесінің кім екенін анықтап, оны іздеп тапқан.
Оның 1963 жылдың тамыз айында достарымен бірге мұздықтан өтіп бара жатып, жарыққа құлаған ер адам екені анықталды.
Топ мүшелері бір-бірімен арқан арқылы байланып жүрген. Сондықтан оның жолдастары альпинисті жарықтан шығарып алған. Көтерілуін жеңілдету үшін ол рюкзагын шешіп, жарыққа тастап кеткен.
Полицияның түсіндіруінше, рюкзак иесінің қазіргі денсаулық жағдайы табылған заттарды өзі барып алуына мүмкіндік бермейді. Сондықтан заттар оның ұлына табысталды.
Бұған дейін 2173 метр биіктікте альпинистің арқанға ілініп қалып, төмен түсе алмай қалғаны туралы жазған болатынбыз.