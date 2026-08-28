АҚШ-та немере ағасы 10 жастағы туысын орманға алдап апарып, өлтірген
Fox News басылымының мәліметінше, қылмыс 2022 жылдың сәуірінде Чиппева-Фоллс қаласында болған. Ол кезде Питерс-Бергер 14 жаста еді. Лили 24 сәуір күні кешке туысының үйінен шығып, үйіне оралмағаннан кейін жоғалып кеткен. Оның велосипеді орман алқабының маңынан табылып, ал қыздың денесі келесі күні анықталған.
Іс материалдарына сәйкес, бала басынан ауыр жарақат алған. Сот-медициналық сараптама сондай-ақ тұншығу және сексуалдық зорлық белгілерін анықтаған.
Тергеу барысында Питерс-Бергер полицияға Лили екеуінің соқпақпен бірге жүргенін, кейін орманға кіріп кеткендерін айтқан. Тергеу оның қызды ұрып-соғып, тұншықтырып өлтіргенін, кейін денесін жасыруға әрекет жасағанын анықтады.
Кінәсін мойындағаннан кейін сот оған өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Сотталған адам 25 жыл түрмеде отырғаннан кейін кеңейтілген бақылау тәртібімен босатуды сұрай алады.
Прокуратурамен жасалған мәміле аясында сексуалдық зорлық бойынша тағылған екі айып алынып тасталды. Бастапқыда қылмыс жасалған кезде айыпталушы 14 жаста болғанына қарамастан, іс ересектер сотында қаралды.
Адвокаттар істі кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі сотқа беруге тырысқан, алайда судья бұл өтінішті қанағаттандырмады. 2024 жылы Висконсиннің апелляциялық соты істі ересектерге арналған сот жүйесінде қалдыру туралы шешімді растады.