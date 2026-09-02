Танымал үнді әншісін атып кеткен күдіктілер полицияның қолынан қаза тапты
Бұл туралы News9Live жазды. Басылым мәліметінше, 32 жастағы музыкантқа жасалған шабуыл қалалардың біріндегі спортзалдың маңында болған.
Бейнебақылау камераларына төрт шабуылдаушының өнер иесіне оқ атқаны түсіп қалған. Әнші Bhari Court Mein Goli Maarenge Meri Jaan хиті арқылы танымал болған.
"Тергеу барысында қылмысқа төрт мерген мен алдын ала бақылау жүргізіп, жергілікті жерді барлаған екі сыбайластың қатысы бары анықталды", – делінген хабарламада.
Құқық қорғау органдары күдіктілердің ізіне 31 тамызда түскен. Ұстау кезінде қылмыскерлер полиция қызметкерлеріне оқ атқан. Қарулы қақтығыс барысында екі шабуылдаушы да ауыр жараланған. Олар Шамли аудандық ауруханасына жеткізілгенімен, сол жерде қайтыс болған.
Қаза тапқандардың 24 жастағы Сумит пен 22 жастағы Мохит екені анықталды. Бұған дейін билік олардың әрқайсысын ұстауға көмектескендерге 50 мың рупийден (шамамен 250 мың теңге) сыйақы береміз деп жариялаған.
Арнайы операция кезінде құқық қорғау органдары да шығынға ұшырады. SWAT арнайы жасағының екі аға констеблі жарақат алған.
Оқиға орнынан жедел қызметкерлер бірнеше тапанша, 26 жауынгерлік оқ және 30 калибрлі 15 гильза тәркіледі.