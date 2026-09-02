АҚШ-та қазына іздеушілер 38 жыл бойы көл түбінде жатқан сақинаны тауып, оны иесіне қайтарып берді
UPI басылымының жазуынша, Майкл Сигл мен Дилан Лапорт Үлкен Сакандага көлінде әуесқой қазына іздеумен айналысып жүрген. Сол кезде олардың металл іздегіші белгі берген.
Табылған зат 1988 жылы Ред-Крик орта мектебін бітірген түлекке арналған аты-жөні жазылған сақина болып шыққан.
"Металл іздегіштен сигнал естідік. Тек тасты аударып едік, сақина тура оның астында жатыр екен", – деді Дилан Лапорт.
Сақинаның иесін табу үшін ер адам әшекейдің суреттерін Facebook әлеуметтік желісінде жариялаған. Алайда әлеуметтік желілер арқылы жүргізілген іздеу нәтиже бермеген соң, қазына іздеушілер Ред-Крик мектебіне тікелей хабарласқан.
Оқу орнының хатшысы сақинаны бірден танып, оның бұрынғы сыныптасы Ким Расбекке тиесілі екенін анықтаған. Әйел сақинаны шамамен отыз жыл бұрын достарымен көл жағасында демалып жүрген кезде жоғалтып алғанын растаған.
"Мен оларға сақинаны кері жіберуге кететін кез келген соманы төлейтінімді айттым. Бірақ олар ақшадан үзілді-кесілді бас тартып, тек өз затымды қайтарғылары келетінін айтты", – деді Ким Расбек.
Қазына іздеушілердің айтуынша, адамдарға жоғалтып алған естелік заттарын қайтаруға мүмкіндік беру – олар үшін ең үлкен марапат.