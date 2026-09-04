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Әлем

Көпбалалы әке ақауы бар қайықтағы адамдарға көмектеспек болғанда найзағай түсіп, қаза тапты

көпбалалы әке найзағай түсіп қайтыс болды , сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2026 12:30 Сурет: pexels
АҚШ-тың Юта штатынан шыққан 47 жастағы Стив Мэтисон Флорида жағалауында ақауы бар қайықтағы адамдарға көмектеспек болған кезде найзағай түсіп, қаза тапты. Қайғылы оқиға Форт-Де-Сото жағалауында болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 3 қыркүйекте New York Post жазды. Басылым мәліметінше, 47 жастағы Стив Мэтисон досымен бірге гидроциклмен серуендеп жүрген кезде бұзылып қалған қайықты байқайды. Дауыл бұлты жақындап келе жатқанына қарамастан, ер адам жағаға шығып паналаудың орнына бейтаныс адамдарға көмектесуге шешім қабылдаған.

Алайда дауыл тым жылдам жақындап, найзағайлы бұлт дәл Мэтисонның үстіне келген. Оның немере әпкесі Марианна Мэтисон Шуманның айтуынша, найзағай разряды ер адамды бірден соққан.

"Ол өмірінің соңғы минуттарына дейін бейтаныс адамдарға көмектесіп, қолдау көрсетіп жүрді. Ол басқаша әрекет ете алмас еді", – деді ол.

Стивті шұғыл түрде жергілікті ауруханаға жеткізгенімен, дәрігерлер оның өмірін сақтап қала алмады. Ер адам алған жарақаттарынан көз жұмды.

Мэтисонның артында жұбайы Эбби мен төрт баласы қалды. Достары мен жақындары марқұмды отбасына адал жар, қамқор әке және айналасындағыларға көмектесуден ешқашан бас тартпаған діндар адам ретінде еске алды.

Онда:

"Біз сені бағалаймыз және әрқашан көмектесуге дайынбыз, бауырым", – деп жазылған.

Марқұмның тағы бір досы Аарон Бун Стивтің бірнеше жыл бұрын өз әкесінен айырылғаннан кейін оның қарт әкесіне ерекше қамқорлық көрсеткенін еске алды. Қарт адам спорттық жарыстар кезінде Мэтисонның үнемі көңіл бөліп, қолдау көрсеткенін сезінген.

Ұлттық найзағай қауіпсіздігі кеңесінің мәліметінше, Стив Мэтисонның қазасы АҚШ-та жыл басынан бері найзағай соғуынан тіркелген 13-ші өлім жағдайы болды.

Бұған дейін Үндістанда басына ыдыс көтеріп келе жатқан әйелді найзағай соғып, қаза тапқаны туралы жазған болатынбыз.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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