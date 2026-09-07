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Әлем

Мексикада пиротехника жарылып, тоғыз адам қаза тапты

Мексикада пиротехника жарылып, шіркеу қирады, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.09.2026 16:08 Сурет: pexels
2026 жылғы 5 қыркүйекте Мексиканың Мехико штатындағы Темаскальсинго муниципалитетіне қарасты Санта-Мария-Канчесда елді мекенінде пиротехниканы сақтау және пайдалану кезінде жарылыс болды. Оқиға әулие қамқоршыға арналған мереке қарсаңында болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Milenio порталының алдын ала мәліметінше, жарылыстан тоғыз адам қаза тауып, тағы 14 адам жарақат алған.

Сондай-ақ жарылыс салдарынан жергілікті шіркеудің бір бөлігі құлап, үйінді астында адамдар қалуы мүмкін. Оқиға орнында құтқарушылар мен көршілес муниципалитеттерден келген жедел қызмет мамандары жұмыс істеп жатыр.

Зардап шеккендер Атлакомулько жалпы ауруханасына жеткізілді. Мехико штатының билігі жарылысқа пиротехникалық бұйымдарды пайдалану себеп болғанын мәлімдеді.

Құтқарушылар үйінділерді тазарту жұмыстарын жалғастырып, жақын маңдағы ғимараттарды тексеріп жатыр. Қаза тапқандар мен зардап шеккендердің нақты саны құтқару жұмыстары аяқталғаннан кейін анықталады.

Бұған дейін Алматыда күдіктіден ірі көлемде есірткі тәркіленгені туралы жазған болатынбыз.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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