Мексикада пиротехника жарылып, тоғыз адам қаза тапты
Milenio порталының алдын ала мәліметінше, жарылыстан тоғыз адам қаза тауып, тағы 14 адам жарақат алған.
Сондай-ақ жарылыс салдарынан жергілікті шіркеудің бір бөлігі құлап, үйінді астында адамдар қалуы мүмкін. Оқиға орнында құтқарушылар мен көршілес муниципалитеттерден келген жедел қызмет мамандары жұмыс істеп жатыр.
Зардап шеккендер Атлакомулько жалпы ауруханасына жеткізілді. Мехико штатының билігі жарылысқа пиротехникалық бұйымдарды пайдалану себеп болғанын мәлімдеді.
Құтқарушылар үйінділерді тазарту жұмыстарын жалғастырып, жақын маңдағы ғимараттарды тексеріп жатыр. Қаза тапқандар мен зардап шеккендердің нақты саны құтқару жұмыстары аяқталғаннан кейін анықталады.
🚨🕊️ TERRIBLE TRAGEDIA EN EL ESTADO DE MÉXICO— Reporte M (@_ReporteMorelos) September 6, 2026
Una fuerte explosión registrada la noche de este sábado en la comunidad de Santa María Cachesdá, municipio de Temascalcingo, dejó un saldo preliminar de nueve personas sin vi**da y más de 20 lesionadas, entre ellas varios niños.
De… pic.twitter.com/LCicQEv2rg
Бұған дейін Алматыда күдіктіден ірі көлемде есірткі тәркіленгені туралы жазған болатынбыз.