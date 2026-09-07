Үндістанда пойыз кенеттен рельстен шығып кетті
NDTV телеарнасының ақпаратына сәйкес, №15483 пойызы Алипурдуар-Джанкшн станциясынан Делиге қарай бағыт алған. Пойыз екінші перроннан шамамен 200 метр жерде рельстен шыққан. Рельстен локомотив, SLR вагоны және H-1 вагоны шықты.
Алдын ала болжам бойынша, оқиғаға бағдаршам жүйесіндегі техникалық ақау себеп болуы мүмкін. Сигнал Сасарам бағытына ауысып кеткеннен кейін пойыз қозғалысын жалғастырып, рельстен шығып кеткен.
Оқиға орнында құтқару және техникалық бригадалар жұмыс істеп жатыр. Мамандар теміржолдың және сигнал беру жүйесінің жағдайын тексеріп, пойыз қозғалысын қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуде.
#Bihar: Mahananda Express train derailed in #Arrah. Three coaches, including the engine, derailed from the tracks. Several trains on the Delhi-Howrah track were affected. pic.twitter.com/8CtSL91D3M— Siraj Noorani (@sirajnoorani) September 6, 2026
Бұған дейін Қазақстанда пойыз билеттерін сатудың жаңа жүйесі зерттеліп жатқаны туралы жазған болатынбыз.