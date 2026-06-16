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Қоғам

Саратов – Алматы бағытындағы жолаушылар пойызы рельстен шығып кетті

КТЖ, Казахстанские железные дороги, железная дорога, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, скоростной поезд, Тальго, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.06.2026 20:27 Фото: pixabay
Қазақстанның оңтүстігіндегі Шиелі – Түркістан теміржол учаскесінде Саратов – Алматы бағытында қатынайтын №8 жолаушылар пойызының бір вагоны рельстен шығып кетті. Оқиға 2026 жылғы 16 маусымда болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға туралы ақпарат әлеуметтік желілерде тарады. "Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ баспасөз қызметі жағдайға қатысты түсініктеме беріп, қабылданып жатқан шаралар туралы мәлімдеді.

"16 маусым күні сағат 12:49-де Шиелі – Түркістан аралығында №7/8 Саратов – Алматы бағытындағы жолаушылар пойызы қозғалысы кезінде техникалық себептерге байланысты бір вагонның доңғалақ жұптары рельстен шығып кетті. Жолаушыларға медициналық көмек ұсынылды, алайда олардың барлығы одан бас тартты", – деп хабарлады ҚТЖ.

Ұлттық компания оқиғаның салдарын жою және пойыз қозғалысын қалпына келтіру үшін апат орнына жедел түрде қалпына келтіру пойызы жіберілгенін атап өтті.

Сонымен қатар жолаушыларды тасымалдау үшін қосымша пойыз тағайындалды. Оларды отырғызу және жөнелту жұмыстары жедел ұйымдастырылған.

"Ұлттық тасымалдаушы жолаушылардан келтірілген қолайсыздықтар үшін кешірім сұрайды", – делінген компания хабарламасында.
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Айдос Қали
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