Ганг өзені арнасынан асып, Үндістандағы көне ғибадатхана су астында қалды
Жергілікті Tamil Spark басылымының мәліметінше, соңғы бірнеше күнде Ганг өзеніндегі су деңгейі көтеріліп, жағалаудың шайылуы күшейген.
Жергілікті тұрғындар аумақты сақтап қалуға тырысқан. Алайда ғибадатхананың іргетасы бұзылып, ғимарат толығымен су астында қалған. Оның құлаған сәті видеоға түсіріліп, кейін кадрлар әлеуметтік желілерде тарады.
150-Year-Old Shiva Temple Swept Away by Ganga Erosion in Malda’s Ratua pic.twitter.com/h8exA2QPq9— I Love Siliguri (@ILoveSiliguri) September 7, 2026
Жергілікті тұрғындар үшін бұл ғибадатхана ондаған жыл бойы маңызды құлшылық орны әрі қауым өмірінің бір бөлігі болған.
Аймақта тұрғын үйлер, ауыл шаруашылығы алқаптары және басқа да инфрақұрылым нысандары да зардап шеккен. Қазір жергілікті тұрғындар алаңдаулы. Себебі жағалаудың одан әрі шайылуы өзеннің құрлыққа қарай жылжуына әкелуі мүмкін.
Жергілікті билік зардап шеккен аумақтарды қорғау және кейбір елді мекендермен көлік қатынасын қалпына келтіру үшін шаралар қабылдап жатыр.
Айта кетейік, 2026 жылғы 7 қыркүйекте әлем картасының шамамен 500 жылдан кейін өзгеретіні белгілі болды. Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) Бас Ассамблеясы елдердің бір-біріне қатысты шынайы көлемін көрсететін жаңа әлем картасына қатысты қарар қабылдады.