#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
454.31
528.04
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
454.31
528.04
5.25
Әлем

Ганг өзені арнасынан асып, Үндістандағы көне ғибадатхана су астында қалды

Ганг өзені арнасынан асып, Үндістандағы көне ғибадатхана су астында қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2026 13:00 Сурет: Х/ILoveSiliguri
Үндістанның Батыс Бенгалия штатында Ганг өзені шамамен 150 жылдық Шива ғибадатханасын қиратып кетті. Ол Мулирам-Тола ауданында орналасқан, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жергілікті Tamil Spark басылымының мәліметінше, соңғы бірнеше күнде Ганг өзеніндегі су деңгейі көтеріліп, жағалаудың шайылуы күшейген.

Жергілікті тұрғындар аумақты сақтап қалуға тырысқан. Алайда ғибадатхананың іргетасы бұзылып, ғимарат толығымен су астында қалған. Оның құлаған сәті видеоға түсіріліп, кейін кадрлар әлеуметтік желілерде тарады.

Жергілікті тұрғындар үшін бұл ғибадатхана ондаған жыл бойы маңызды құлшылық орны әрі қауым өмірінің бір бөлігі болған.

Аймақта тұрғын үйлер, ауыл шаруашылығы алқаптары және басқа да инфрақұрылым нысандары да зардап шеккен. Қазір жергілікті тұрғындар алаңдаулы. Себебі жағалаудың одан әрі шайылуы өзеннің құрлыққа қарай жылжуына әкелуі мүмкін.

Жергілікті билік зардап шеккен аумақтарды қорғау және кейбір елді мекендермен көлік қатынасын қалпына келтіру үшін шаралар қабылдап жатыр.

Айта кетейік, 2026 жылғы 7 қыркүйекте әлем картасының шамамен 500 жылдан кейін өзгеретіні белгілі болды. Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) Бас Ассамблеясы елдердің бір-біріне қатысты шынайы көлемін көрсететін жаңа әлем картасына қатысты қарар қабылдады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Атырау облысында Жайық өзені қайтадан арнасынан асып кетті
16:17, 23 мамыр 2024
Атырау облысында Жайық өзені қайтадан арнасынан асып кетті
Қатонқарағайда Өрел өзені арнасынан асып, 3 үй мен 9 ауланы су басты
13:38, 15 желтоқсан 2023
Қатонқарағайда Өрел өзені арнасынан асып, 3 үй мен 9 ауланы су басты
Су арнасынан асты: Ақмола облысында бөгет жарылды
08:32, 06 сәуір 2026
Су арнасынан асты: Ақмола облысында бөгет жарылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Защитник &quot;Барыса&quot; Самат Данияр
16:27, Бүгін
"Нельзя впадать в эйфорию": Самат Данияр – один из героев победы "Барыса" над "Сибирью"
Логотип ФК &quot;Каспий&quot;
16:14, Бүгін
Бывший форвард "Каспия" Густаво Франса пожаловался в ФИФА на казахстанский клуб
Григорий Ломакин на турнире ATP Challenger в Шымкенте
16:03, Бүгін
Григорий Ломакин не сумел выйти во второй круг "Челленджера" во Вьетнаме
Абдумалик Халоков (в центре) в перерыва финала чемпионата мира-2025 в ОАЭ
15:56, Бүгін
"Узбеки поступили хитро: "жертвуют" Азиадой в боксе ради Олимпиады"- тренер Омурзаков
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: